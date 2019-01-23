白綠合作困難？　柯文哲嗆民進黨：先把戰犯交出來

▲柯文哲。（資料照／記者張榮恩攝）

政治中心／綜合報導

2020總統大選將至，白綠是否還有合作空間備受關注。對此，台北市長柯文哲22日接受政論節目專訪時表示，民進黨「戰犯先交出來」，否則談什麼合作；至於吳祥輝事件，民進黨應先交代背後金主是誰。

柯文哲表示，尋求連任市長前一年，政壇就開始在傳他要參選2020總統，他覺得很莫名其妙，「從頭到尾我也沒有說要選總統，但人家把我當假想敵」。

柯文哲指出，民進黨部分人士擔心他會威脅到權位，因此，造謠他想角逐2020年總統，「這就是政治操作」，這種政治打法，敵人只會越來越多，朋友越來越少。

柯文哲提到，自己是醫生出身，平常都在救人，但在政壇上「我們都是被害的對象」，這就是職業上的差別，在醫院雖然也有派系，但好歹敵我關係分明，但政壇並非如此，沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人。

柯文哲提及，猴子不是爬到樹上才屁股紅的，他是爬到樹上才被看到，你蹲在地上根本就沒事，可是你爬到樹上，「我看到我就講」，那隻猴子屁股紅；「講你壞話的人，不見得就是你的敵人，但他們這種政治思維就是你講那句話，一定有什麼陰謀」。

對於2018選舉，自己解讀是「民進黨相當有計畫的煽動民嘴在攻擊」，形成一個氛圍後，深綠和輿論形成一個態勢，又綁架民進黨；至於白綠合作的可能，民進黨先交出戰犯再說。