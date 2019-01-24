背負柯文哲十字架？幕僚又被打...陳思宇痛心：若是你的孩子你捨得嗎



記者蔣婕妤／台北報導

「柯家軍」候選人陳思宇志工日前才遭到民眾攻擊狠甩巴掌，24日一早在葫蘆堵市場掃街，一名阿嬤突然拿著雨傘狠敲幕僚，攻擊阿嬤事後表示，她是因為不滿台北市長柯文哲取消1500元重陽敬老金，還不斷口出髒話辱罵「他X的」。陳思宇下午受訪時表示很痛心，想問施暴者，「今天是你的孩子、你的孫子，你捨得打他嗎？」

陳思宇24日一早在葫蘆堵市場掃街，一名阿嬤面露不滿一路跟隨，掃街到一半，阿嬤突然拿起雨傘狠狠往幕僚頭上敲、發出響亮聲響。幕僚驚訝問阿嬤，「阿嬤，你的雨傘打到我的頭！」阿嬤不滿反嗆，「打到你的頭怎樣？」最後幕僚不予追究、阿嬤準備離開現場。

記者追上前詢問阿嬤為何打人，阿嬤一開始表示是因為被幕僚碰撞，記者追問下，阿嬤才說是不滿柯文哲取消重陽敬老金，「本來就要恢復！他X的、他X的！你去問柯文哲！人家別的縣市都有，為什麼台北市沒有？」幕僚上前詢問為何要出手攻擊，阿嬤不滿又再度準備出手攻擊，最後在旁人安撫下離開現場，市場攤販則透露，阿嬤平常情緒就不穩。

一個月內志工、幕僚接連被攻擊，外界解讀陳思宇恐怕背負柯文哲取消重陽敬老金的十字架，陳思宇受訪時表示，「我們滿痛心的，世代之間應該是共榮，怎麼會被刻意挑起成世代對立？這是我們不樂見的，今天是你的孩子、你的孫子你會這樣打他嗎？我們團隊非常難過，同仁第一句回頭跟我講的話是繼續行程，我很不捨。」