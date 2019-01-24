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柯文哲臉書成一言堂？遭控刪留言　市府認：有封鎖網友

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▲▼韓國儒學團拜訪柯文哲 柯文哲受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲臉書擁有211萬粉絲，因網路聲量大被稱為「網紅市長」，24日卻有網友在PTT上爆料留言遭刪，甚至封鎖，怒批柯文哲粉專猶如一言堂、容不下其他聲音。對此，北市府副發言人柯昱安坦言，過去確實封鎖部分發言不理性的網友，柯文哲本人並不知情，但絕無刪除任何留言。

PTT網友發現，柯文哲在23日分享接受壹電視專訪的臉書貼文中，刪除一些批評的友留言，甚至予以封鎖。根據網友的截圖，留言內容並無髒話或不雅文字，但讚數破百讓不同意見的留言跑到很前面，就被封鎖、刪除。

▲柯Ｐ刪臉書留言。（圖／翻攝自PTT）

▲柯Ｐ刪臉書留言。（圖／翻攝自PTT）

▲柯Ｐ刪臉書留言。（圖／翻攝自PTT）

▲網友截圖證明被柯文哲粉專封鎖、刪留言。（圖／翻攝自PTT）

據悉，柯文哲粉專的管理者共有5位。身為粉專負責人的柯昱安表示，過去確實有封鎖部分網友，原因是這些人張貼大量廣告、謾罵，或是通篇留言都是三字經，但那是一年前的事情，且並無刪除任何留言。

而在柯文哲分享受壹電視專訪的貼文中，確實看不到網友截圖被刪除留言的蹤跡，但從截圖也難以看出這些留言究竟留在哪篇文底下。對於網友說被柯文哲粉專封鎖且無法留言，柯昱安研判是有些內容可能被粉絲檢舉，導致有用戶暫時無法使用，柯文哲對此事則完全不知情。

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關鍵字：柯文哲,柯昱安,一言堂,臉書

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