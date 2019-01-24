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新鞋有尿踹死「妹妹的吉娃娃」　爆氣哥1年後再關30天

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▲ 22歲男子班傑曼（Benjerman Eia）1年前因踹死吉娃娃而入獄，沒想到22日再度入獄30天。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

美國明尼蘇達州有一名22歲男子班傑曼（Benjerman Eia）於2017年底時，因為妹妹養的吉娃娃在鞋子上撒尿，因此一怒之下踹死小狗，而被法院判刑入獄30天。只是事隔一年之後，他於22日無預警遭到警方以「虐待動物致死或重傷罪」移送法辦，並再度被判入獄30天。

根據Metro報導，班傑曼於2017年11月26日時，發現新鞋裡竟然竟然有尿，而認定兇手就是妹妹養的12歲混種吉娃娃奧茲（Ozzy）。當時班傑曼無法憋下這口氣，完全不理會妹妹為奧茲辯護，直接跟妹妹大打出手，甚至推到一旁，並往吉娃娃身上踹了一腳。沒想到數小時後，奧茲突然倒地身亡。

眼見2人一直吵不停，他們的媽媽馬上打電話報警。班傑明的妹妹也向警方表示，奧茲在此之前的健康狀況良好，她相信是她哥害死了狗狗。於是警方當場逮捕班傑明，據稱他向警方表示，他為了洗鞋花了100美元（約新台幣），所以他有權可以「追捕狗」。

據悉，班傑明於2017年12月承認犯罪，並入獄30天，但後來判了緩刑。只是事隔一年，他突然遭警方以虐待動物罪逮捕到案，並再次服刑1個月。

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關鍵字：吉娃娃,明尼蘇達州,班傑曼,Benjerman Eia,北美要聞

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