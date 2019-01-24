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辣媽塞4hr下車「拍手甩屁」解悶　兒遮耳眼神死爆紅！

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▲ 外面還下著雪，格賽特突然下車跳起舞來，留下兒子一人在車上。

國際中心／綜合報導

美國科羅拉多州（Colorado）上週有一名母親格賽特（Wendy Chupp Gossett）因為受不了塞車達4小時，竟然直接在路中央盡情地跳起「甩屁舞」，留下她兒子獨自尷尬地坐在車裡，遮起耳朵不時露出死魚眼，整個過程全都女兒錄下，並引起網友轟動。

根據Metro報導，格賽特於18日當天載兒女一起出去玩時，無奈竟遇上長達4小時的塞車潮，這時音響突然傳來團體「新好男孩」的熱門歌曲「Everybody」，於是她決定下車動動身子解悶，而她女兒則幫忙碌下這一刻。

從影片可以看到，當天還下著雪，身穿毛大衣的親格賽特突然從駕駛座下車，並先以跑步姿勢向前滑行，數秒後突然轉身一路「月球漫步」到前方轎旅車旁，整個人忘我地穿梭在車陣當中，影片最後甚至可以聽到她向兒子說「親愛的，這就是新好男孩」。然而，她坐在副駕駛座的兒子卻始終閉眼遮耳，過程中頻頻眼神死地看向鏡頭。

▼ 格賽特一路跳到前方白色轎旅車旁。

▲▼ Wendy Chupp Gossett在高速公路上塞4小時候，下車大跳「拍手甩屁舞」。（圖／取自Wendy Chupp Gossett臉書）

▼ 格賽特大跳拍手甩屁舞。

▲▼ Wendy Chupp Gossett在高速公路上塞4小時候，下車大跳「拍手甩屁舞」。（圖／取自Wendy Chupp Gossett臉書）

▲▼ Wendy Chupp Gossett在高速公路上塞4小時候，下車大跳「拍手甩屁舞」。（圖／取自Wendy Chupp Gossett臉書）

▼ 她兒子無奈地堵住耳朵，露出眼神死的表情。

▲▼ Wendy Chupp Gossett在高速公路上塞4小時候，下車大跳「拍手甩屁舞」。（圖／取自Wendy Chupp Gossett臉書）

格賽特把影片上傳到個人臉書專頁與好友分享時表示，「這就是塞車4小時後你會做的事」，卻意外引起網路轟動，並接受多家媒體採訪。每當電視畫面播出時，她就會興奮地在臉書上提醒好友，「晚上10點觀看《丹佛七新聞》，正要播放一些瘋狂女性在I25高速公路跳舞的影片。」

她也在事後表示，很幸運當天可以聽到那首歌曲，並從中獲得舞蹈靈感，但當天跳舞的目的主要是「讓兒子振作」，因為他被困在高速公路上而感到非常焦慮，儘管當天情況令人不舒服，但對於他們卻是永生難忘的回憶。他們當天結束5小時的車程後，抵達飯店吃飯休息。

許多網友也在看到新聞後表示，「要注意安全啊！」、「很抱歉你在塞車，但看到影片後我還是忍不住笑出來了」、「這就是新好男孩的力量」、「很能體諒她兒子的感受啊...」、「如果我是她兒子可能也會做同樣的事」、「這兩位小孩一定要好好珍惜他們的媽媽」。

他們當天結束5小時的車程後，抵達飯店吃飯休息。

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關鍵字：美國,科羅拉多州,Colorado,拍手甩屁舞,北美要聞

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