未成年姐妹花遭親母男友性侵「1人懷孕生子」　重判401年

▲ 美國非法移民性侵女友的女兒。（圖／翻攝自Facebook／Tulare County District Attorney`s Office）

國際中心／綜合報導

美國加州一名非法移民被判401年有期徒刑，罪名是對一個家庭犯下多起性暴力犯罪。據圖萊里地檢署（Tulare County District Attorney）23日報告，39歲的塞爾達（Macario Cerda）被控於2009至2013年間性侵2名少女的罪名成立，而他17日才因為1起綁架性侵、7起猥褻14歲以下兒童及1項刑事威脅罪名被判刑。

檢察官指出，塞爾達2013年2月26日綁架女朋友其中一名女兒，將她強行塞進自己的廂型車，載到一處偏遠的地方後性侵得逞，還威脅道，要傷害她的家人。她的母親當時打電話給女兒，聽到喊叫聲後報警。受害者隨後在塞爾達暫時下車時，趁機跳上駕駛座後開車離開。

塞爾達被捕後，警方在調查過程中竟發現，他有家暴和威嚇受害者母親的前科，且受害人在2010年還未成年時就曾遭他性侵，還因此懷孕並生下一名嬰兒。這名受害者最年幼的妹妹隨後更出面指控，塞爾達自2009年就開始性侵及虐待她。

圖萊里地檢署發現，塞爾達曾被驅逐出境，但5個月後就又回到美國，犯下罪行。最年幼的受害者在審判中請求法官，不要再次驅逐塞爾達，因為她擔心他會再回來。檢察官沃德（Tim Ward）則於一份聲明中向法官要求，「永遠不要給塞爾達任何驅逐出境的可能性，因為他已經非法爬回美國太多次了。」判決結果出爐後，沃德表示，「這個家庭再也不用擔心塞爾達會回來騷擾他們了，因為他將在加州的監獄裡度過餘生。」