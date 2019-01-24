美國同性戀市長宣布「角逐2020總統大選」　望成為最年輕元首

▲巴提吉格宣布即將角逐2020總統大選，意圖成為史上最年輕且第一個出櫃的美國總統。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國民主黨籍印第安納州南本德市長巴提吉格（Pete Buttigieg）正式宣布，即將在2020年參加總統大選。現年37歲的巴提吉格出身退伍軍人，更是少數公開出櫃的同性戀從政者。他也提到，目前已經成立了總統試探委員會，有意挑戰成為美國最年輕且史上第一個出櫃的總統。

根據《法新社》報導，巴提吉格雖然已經在南本德市擔任兩任市長，但知名度不高，許多人甚至不知道巴提吉格名字的正確發音。他出身退伍軍人，曾經為國出戰阿富汗戰爭，並在2018年與丈夫結婚，無論是同志身分或是作為退伍軍人，都讓他的參選之路成為眾人討論的焦點。

根據《路透社》報導，巴提吉格在華府出席全國市長會議時也曾向記者坦言，「自己勝算真的不大」，但他同時稱，自己絕對是「非常獨特的候選人」。他同時稱讚隸屬的民主黨是一個「不斷找尋新聲音、新領袖與各種偉大想法的政黨」，而這些要素更是與2020總統大選息息相關。

另一方面，共和黨派對於巴提吉格的參選宣言十分不以為意，他們批巴提吉格是在浪費時間，應該將更多精力花費在關注南本德的地方議題。