「客製化」幫地方拚建設　蘇內閣啟動中央地方協調會報

▲蘇貞昌內閣啟動中央地方協調會報。（資料照／記者季相儒攝）

記者賴于榛／台北報導

行政院長蘇貞昌上任首日就要求成立「地方中央協調會報」，10天過去，行政院指出，這項機制今天正式啟動，9名政委有5位認養縣市，其餘4位則是繼續關注全國議題，而未來中央地方建設協調會報將不定期召開，且是「客製化」回應各地方政府的需求，各縣市政府有跨部會需求，只要向負責的政委提出時，政委就會按照該主題召開相關的協調平台。

行政院發言人Kolas Yotaka 24日指出，中央地方建設協調會報不會影響各部會原有職權，任何地方政府希望進行計畫補助案的申請、爭取預算，依然會依目前已有的管道，向各主管機關協調。





▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者賴于榛攝）

Kolas Yotaka說，行政院五位政務委員分別認領不同縣市，政委林萬億認領桃園、苗栗、南投、彰化；張景森未來負責協調基隆、台北、台中、金門、馬祖及澎湖；吳政忠負責新竹縣市、高雄；陳美伶負責雲林、嘉義縣市、台南、花蓮、台東。吳澤成負責新北、宜蘭及屏東。

另外4名政委鄧振中、唐鳳、羅秉成、龔明鑫則無需認領，Kolas Yotaka指出，原因是4名政委各自負擔的業務屬於全國性議題的協調，與地方建設並無直接相關，像是鄧振中負責經貿談判、新南向政策。

至於實際運作方式，行政院研擬未來中央地方建設協調會報將不定期召開，且是「客製化」回應各地方政府的需求，各縣市政府有跨部會需求，只要向負責的政委提出時，政委就會按照該主題召開相關的協調平台，Kolas說，目標是希望避免流於形式，不是固定在哪一天、要開多久的會，而是必須彈性快速有效率的因應地方政府的需求。

▲蘇貞昌內閣啟動中央地方協調會報。（資料照／記者季相儒攝）