一定要做到！蘇貞昌令：春節期間風景區相關機關或首長不能休假

記者賴于榛／台北報導

農曆春節將至，行政院長蘇貞昌24日指出，節慶春節期間，人民會大量進入風景區，故相關機關或首長不能因此休假，若只以平日可以應付的人力及物力，在高峰期出現時，絕對應付不來，「必須要有所支援或早有因應措施，這個一定要做到」。

內政部、交通部、衛福部、農委會24日到行政院會報告「108年春節期間相關服務措施」，會後，行政院發言人Kolas Yotaka轉述蘇貞昌裁示指出，今年春節是史上最長假期，春節是國人年度中最大的假期，無論是心態或動態上，都與平日完全不同，感謝部會提出因應措施。

蘇貞昌指出，春節人流、物流及金流所產生的各種移動，會有相關需要與因應，請主管部會就所主管相關業務及早準備，不論是資源物料、人力配置或相關宣導等，務必確實到位，也點名交通部長林佳龍提出的政府已運用新科技及大數據掌握交通資訊，這正是政府的強項，也是因為擁有公權力，並掌握資訊，這些公權力資訊如運用的好，會非常有效。

會中蘇貞昌也提出「假日門市」心態，要求政府機關，例如圖書館不能像一般公務機關在週六及週日休假，反而要在週六與週日提供民眾服務，再於週一休假；節慶春節期間，人民也會大量進入風景區，蘇貞昌也要求相關機關或首長不能因此休假，因為只以平日可以應付的人力及物力，在高峰期出現時，絕對應付不來，「必須要有所支援或早有因應措施，這個一定要做到」。

▲蘇貞昌下令風景區相關機關春節不得放假。（資料照／記者黃克翔攝）

另外，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕都擔心春節匝道儀控恐回堵市區，交通部次長祁文中則解釋，假期疏運計畫其實有辦分區座談會後才擬定，匝道儀控的調控機制將視各路段塞車程度調整管制。

祁文中還說，高快速公路的替代道路資訊，目前新版app透過新科技，可以直接推播到用路人的行動裝置，網站也看的到，民眾能透過這個動態APP來選擇，且交通狀況改變就會即時更新。

台中部分，祁文中表示，其實春節除了原有的開放路肩之外，有增開27處開放路肩，但若市政團隊還有其他需求，還是可以反映，並在共同會勘後調整。