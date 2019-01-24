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警棍戳下體！盾牌打群眾　323政院衝突江宜樺：執法過當

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▲▼▲前行政院長江宜樺為323攻佔行政院流血衝突，以證人身分出庭應訊。（圖／記者楊佩琪攝）

▲323攻佔行政院驅離行動，有不少民眾在衝突中受傷，江宜樺認為確實執法過當。（圖／記者楊佩琪攝）

記者楊佩琪／台北報導

4年前323攻佔行政院行動爆發流血驅離，台聯前立委周倪安對前行政院長江宜樺、前台北市警局長黃昇勇等人提告殺人未遂。台北地方法院開庭，周女的委任律師尤伯祥當庭提出多份警方蒐證影片，當中出現員警以警棍、盾牌毆打民眾的場景，訊問江宜樺此些行為是否正當，江宜樺坦言，部分行為確實執法過當，但還是需要專家進行判斷，他無法自行下評論。

尤伯祥提出多份警方密錄影像，當中拍攝到有員警以警棍，疑似朝民眾的頭部毆打，訊問江宜樺，相信警方的執法是正當的嗎？江宜樺強調，由於畫面為片段擷取，合法與否無法判定。但國外的例子，做法更形激烈，台灣警方較少使用警棍，如何使用由現場指揮官決定，非旁觀者無法輕易斷言，但當然以勸離的方式是最好，要判斷正當與否，應由專家來看，不應由他一人就說對或不對。

尤伯祥另提示其他影像，包括有員警疑似以警棍戳民眾下體，也有員警以盾牌敲打躺在地上的民眾。對此，江宜樺表示，確實使用武力過當，會支持並贊成警政署徹查。但重申，當時情況因他也不在現場，有沒有必要使用激烈武力，致使違反相關法規，還是需由專家進行判斷。

不過尤伯祥質疑，說要查，至今卻都查不出來，江宜樺表示，該查就查，但查不出來也不能硬栽。4年來行政院長、警政署長都有更換，也一直都在查，據他所知，也有員警已因此受到行政懲處。

對於江宜樺的說法，尤伯祥進一步指出，既然承認有過當的情況，為何至今都未表達歉意？直到卸任都沒有交代真相。江宜樺回答，包括他及王卓鈞，都已表達過遺憾及歉意，不過民眾有違法行為，警方就必需執法，不是任何人都樂見的，未免再發生相同情況，若有過當情事，絕不會寬容。但證據在哪就辦到哪「難道要說4年來，所有的行政院長都在隱匿嗎？」

2014年3月23日深夜，太陽花學運爆發攻佔行政院事件，強勢警力強制驅離，過程中多名學生、員警受傷，其中24名受傷的學生、民眾，以及台聯前立委周倪安到台北地方法院提告江宜樺、前總統馬英九等人涉犯殺人未遂罪，不過多遭檢方駁回，自訴不受理，僅剩周倪安提告當時前台北市警局局長黃昇勇部分，尚在審理中。

周倪安強調，聽了江宜樺的陳述，她認為根本冷血，江宜樺應要負起政治責任。審判長林孟皇則訊問，是否認為警方在教育訓練上出了問題？江宜樺表示，下令採取暴力手段絕不是他或任何行政首長會下的命令，確實不能排除為行前教育或平日教育訓練尚有不足的可能性。

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關鍵字：太陽花,學運,江宜樺,行政院,警察,武力,暴力,血腥,流血,衝突,驅離,鎮壓,盾牌,警棍

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