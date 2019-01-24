政府機關全面性禁止陸資3C產品　例外產品才採登記後報准

▲華為。（圖／CFP）

記者賴于榛／台北報導

以保障國家安全為由，目前美國及日本政府已經禁止公務人員使用華為手機，我國除擴大全球封殺華為陣線，更要全面控管政府機關使用3C陸資產品。行政院預計月底宣布各機關使用陸資產品的處理原則，資通安全處長簡宏偉24日補充指出，因為風險考量，原則上是全面性禁止，但有些特殊例外，經過登記報准可以做例外處理。

全球封殺華為，我國更加升級，行政院發言人Kolas Yotaka24日在院會後記者會指出，「國安沒有灰色地帶！」預計1月底推出各機關使用中資產品的處理原則，3月份會公布廠商名單。

Kolas否認這是企圖防止陸企進入台灣，「這並不是我們的原意」，而是國家安全毫無灰色地帶可言，且企圖防止中企或是破壞產業鏈，還是無法解決國安與政府資安如何解決的問題，僅是希望透過這樣的做法，讓各機關在採購相關軟硬體、資通設備時要考量資安、國安問題。

至於未來採購限制是否為全面禁止，還是有等級差異？行政院資通安全處長簡宏偉指出，因為風險考量，原則上是全面性禁止，也考量到必須要做測試，有些特殊例外，經過登記報准可以做例外處理，像是屬於精密設備的無線射頻器材，如果只有陸資所生產又非用不可的時候，就會在處理原則中提到登記後報准，但為了風險控管，不可以連結敏感網路與核心網路。