強力慰留的部長卻挨打　蘇貞昌三度替鄭麗君打氣

記者賴于榛／台北報導

文化部長鄭麗君好不容易決定留在新內閣團隊，日前卻遭資深藝人鄭惠中掌摑，引發輿論譁然。對此，行政院長蘇貞昌24日在行政院會第三度替鄭麗君打氣，他強調，台灣絕不容許暴力，任何理由、任何人都不該使用暴力，好不容易有的自由民主、開放社會，大家要共同珍惜，讓從公的公務人員能為公眾做事，多給予加油鼓勵。

歷經蘇貞昌三度強力慰留才留下的鄭麗君，沒想到在出席關懷演藝人員春節餐會時，竟然因為逐桌與資深演藝人員寒暄敬酒，遭等在一旁的鄭惠中搧巴掌，引發輿論沸騰；鄭麗君23日受訪時，沒談是否接受道歉或是提告，但認為鄭惠中誤會了轉型正義，因為轉型正義不能簡化為去蔣化，而是再民主化，轉型正義還原歷史的過程超越黨派、超越族群、超越統獨，讓人權作為台灣最重要基礎的價值，也是成立景美、綠島國家人權博物館的重要課題，「不了解轉型正義可以去人權博物館」。

行政院發言人Kolas Yotaka 24日轉述，蘇貞昌在院會中指出，鄭麗君為表示對資深藝人的敬重，逐一請安問好致敬，但遭掌摑突襲，他對此非常震驚不捨，鄭麗君當場非常鎮定，表現大器，並表示個人事小、國家整體事大。

蘇貞昌指出，他作為團隊領導人，第一時間已給鄭部長慰問、加油及肯定，也要藉今日院會，特別再次向國人呼籲，台灣經幾代人努力，才能打開民主大門，才有自由民主開放的社會，大家都知道言論自由的可貴，無論正反意見都可充分表示，大家理性溝通，形成共識，讓國家向前進，絕不能使用暴力。

「台灣絕不容許暴力，任何理由、任何人都不該使用暴力」，蘇貞昌呼籲，好不容易有的自由民主、開放社會，大家要共同珍惜，也請大家一起讓從公的公務人員能為公眾做事，在執行上多給予加油鼓勵，希望大家一起讓台灣向前走，社會更和諧。並藉此機會再次給鄭部長肯定、加油及慰問。

▲蘇貞昌慰勉鄭麗君。（圖／行政院提供）