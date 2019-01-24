入選2019年百大思想家　唐鳳謝眾人貢獻「覺得充滿希望」

▲政委唐鳳入圍全球百大思想家 。（資料照／記者張一中攝）

記者賴于榛／台北報導

美國外交政策期刊（Foreign Policy）公布了2019年全球百大思想家，我國唯一，也是世界唯一的跨性別內閣閣員政委唐鳳入選「讀者選擇」項目，與韓國總統文在寅、前美國第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）等人齊名。唐鳳24日則在臉書上回應，除了用心情選項顯示「覺得充滿希望」，她更說能夠入選 Global Thinkers，是對台灣社會發展與民主創新的肯定，也是激勵持續行走思路的動力。

《外交政策》今年將名單分為10大項，唐鳳入選的是「讀者選擇」，該期刊網站上介紹道，「唐鳳是全球唯一的跨性別內閣成員，她曾是知名電腦程式設計師與企業家，2018年時，以台灣數位閣員的身分，透過iPad視訊在聯合國發表演說。」

其他被選入「讀者選擇」選項的還有南韓總統文在寅，該網站介紹他安靜並默默努力，開啟了西方和北韓之間的橋樑，成為2018年最重大的衛教成就。另外還有美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬、巴基斯坦總理伊姆蘭（Imran Khan）、白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）等人。

▲唐鳳入選全球百大思想家。（圖／翻攝自foreignpolicy網站）

《外交政策》期刊還選出了過去10年10大思想家，包括德國總理梅克爾（Angela Merkel）、前美國總統歐巴馬（Barack Obama）、阿里巴巴創辦人馬雲、「#MeToo運動」的女性、國際貨幣基金總裁拉加德（Christine Lagarde）、歐盟主管競爭事務執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）、CNN國際政治評論員札卡利亞（Fareed Zakaria）、微軟共同創辦人比爾．蓋茲（Bill and Melinda Gates）、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）等。



對此，唐鳳24日在臉書上回應，她先用心情選項顯示「覺得充滿希望」，並指出能夠入選 Global Thinkers，是對台灣社會發展與民主創新的肯定，也是激勵持續行走思路的動力，因為思想從來不是個人的創見，而是群眾智慧的結晶。

唐鳳說，無論是開放政府、社會創新，還是青年參與，每項工作之所以能夠順利推動，憑藉的都是眾人的貢獻，感謝每位參與者的付出，「讓我們繼續勇敢自信，與世界同行」。