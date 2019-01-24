證實3月提出陸資3C產品黑名單　行政院：國安沒有灰色地帶！

記者賴于榛／台北報導

以保障國家安全為由，目前美國及日本政府已經禁止公務人員使用華為手機，我國也考慮跟進，將擴大全球封殺華為陣線。對此，行政院發言人Kolas Yotaka24日指出，「國安沒有灰色地帶！」預計1月底推出各機關使用中資產品的處理原則，3月份會公布廠商名單。

針對全面封殺華為議題，Kolas指出，國安沒有灰色地帶，的確1月底推出各機關使用中資產品的處理原則，未來主要是針對政府中央政府各機關採購相關軟體、實體、資訊系統的規範與範圍。

Kolas還說，其實回顧歷史，民國97年工程會就有發函提示，政府各機關招標文字要明訂大陸地區產製品，以及派遣大陸地區人民來台提供售後服務等履約服務

101年也再度發函提醒，所以這一次，由行政院資通安全處草擬了處理原則。

「不排除會在今年三月會提出廠商名單」，Kolas指出，名單主要協助各機關理解那些廠牌公司不適合採購，前提是維護國家安全還有政府機關的資訊安全。

Kolas也否認這是企圖防止中企進入台灣，「這並不是我們的原意」，而是國家安全毫無灰色地帶可言，且企圖防止中企或是破壞產業鏈，還是無法解決國安與政府資安如何解決的問題，僅是希望透過這樣的做法，讓各機關在採購相關軟硬體、資通設備時要考量資安、國安問題。

至於未來採購限制是否為全面禁止，還是有等級差異？行政院資通安全處長簡宏偉指出，因為風險考量，原則上是全面性禁止，也考量到必須要做測試，有些特殊例外，經過登記報准可以做例外處理，像是屬於精密設備的無線射頻器材，如果只有陸資所生產又非用不可的時候，就會在處理原則中提到登記後報准，但為了風險控管，不可以連結敏感網路與核心網路。

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者賴于榛攝）