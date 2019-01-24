最快一月底封殺華為？　行政院：是中資產品的處理原則

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（資料照／記者林敬旻攝）

記者賴于榛／台北報導

以保障國家安全為由，目前美國及日本政府已經禁止公務人員使用華為手機，全世界其他國家也評估中，我國也考慮跟進。行政院發言人Kolas Yotaka24日受訪時則表示，預計一月底推出各機關使用中資產品的處理原則，適用於中央政府各機關，但並不是所謂的「封殺華為的相關措施」。

華為爭議不止，美國、日本、澳洲、紐西蘭和德國陸續祭出禁令，也遭法國列入加強審查名單當中，考慮把一些關鍵元件納入「高度警戒名單」，種種做法都被外界解讀是衝著華為而來。工研院年初也發布要求禁止華為手機連上內部網路，緊接著資策會跟進，接下來行政院要將陸製產品禁令擴大。

Kolas 24日受訪時則表示，預計一月底推出各機關使用中資產品的處理原則，適用於中央政府各機關，但並不是所謂的「封殺華為的相關措施」。

據了解，3月還會再提出一份禁用名單，所有政府機關都不可以採購，預料將擴及中央與地方政府，除了硬體之外，也包括中國大陸製造提供的軟體與服務，換句話說，公務用的智慧手機非但不會採買大陸廠牌，軟體部分像是WeChat等通訊應用軟體（app），也都禁用。