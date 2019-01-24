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越南人來台假觀光真打工　彰化襪子包裝廠再查獲4人

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▲觀宏專案來台脫團，移民署彰化專勤隊日前再田中查獲4人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲觀宏專案來台脫團，移民署彰化專勤隊日前再田中查獲4人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

去年12月4團152名越南旅客以「觀宏專案」來台旅遊，卻發生史上最大脫團事件，僅有1領隊未逃脫，3人自行出境，剩148人脫逃藏匿全台，移民署彰化縣專勤隊以車追人，日前在彰化縣田中鎮一家家庭式襪子包裝廠，緝獲其中1名20歲阮姓男子，以及另3名非法工作的越南籍男女。

彰化專勤隊自去年12月25日發生148名越南觀光客脫逃案件，當時即掌握到一輛轎車從田中鎮出發，前往機場接應阮姓男子，經過以車追人，在田中鎮一家家庭式襪子包裝廠查獲阮男及另3名越籍男女（18歲蔡女、24歲阮姓1男1女），3人是去年11月、12月間，經由同一家旅行社代辦以觀光名義來台非法工作。

▲觀宏專案來台脫團，移民署彰化專勤隊日前再田中查獲4人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲觀宏專案來台脫團，移民署彰化專勤隊日前再田中查獲4人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化專勤隊長陳啟源表示，這3人（1男2女）也是以觀光名義入台，並與阮男一起投靠在田中鎮經營家庭式襪子包裝廠，與4人均有親戚關係的趆南籍新住民阮姓女子（尚未取得身分證），全案訊後將阮女依偽造文書移送彰化地檢署偵辦、違反《就業服務法》部分送彰化縣勞工處開罰，可罰15萬到75萬元。

據悉，該4人皆以觀光名義來臺，但查緝隊問其要到哪個景點觀光？卻都答不上來，身上都僅有4、5千元新臺幣，實不像來臺觀光。經深入追查，都坦承以假觀光、真偷渡方式來臺以達到非法打工賺錢目的，在越南當地人口耳相傳要到臺灣打法工作，以觀光名義申請入境是最便捷、省錢的方法，每人各以1800元美金匯給越南仲介，委其代辦來臺入境事宜；該隊亦循線追出越南當地旅行社仲介，並將相關資料提供越南警方持續偵辦。

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關鍵字：觀宏專案,彰化專勤隊,移民署,襪廠

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