邊牧跟金毛打起來！他「勸架」遭咬　飼主「沒時刻注意」判拘役

▲台中寵物公園有邊境牧羊犬跟黃金獵犬打架，飼主勸架被咬傷向對方提告。（圖／翻攝台中市政府）



記者許權毅／台中報導

台中一名梁男飼養哈士奇與邊境牧羊犬，在無需牽繩的寵物公園遛狗時，邊牧犬跟另名陳男飼養的黃金獵犬吵起來，陳男上前拉住愛犬，結果遭邊牧犬咬住大腿，導致見血，陳男對梁男提告過失傷害，法院認同梁沒有時刻注意犬隻有疏失，判拘役20日。

經檢警查，梁男帶著2隻狗狗、哈士奇與邊境牧羊犬到清水區公69寵物公園內，該公園設有柵欄，陳男也帶著飼養的黃金獵犬到該處內遛狗，雙方均未繫牽繩，不料邊牧犬跟黃金獵犬吵起來，甚至開始撲咬。

原本在查看積水的陳男跟與其他飼主聊天的梁男趕緊上前，陳男想把自家犬隻拉開時，遭梁男飼養的邊境牧羊犬咬住左大腿，造成開放性傷口。陳男不滿對梁男提出過失傷害罪。

梁男否認犯行稱，該公園可讓狗自在活動、無須牽繩，當時場面混亂，以為2隻狗在玩，覺得可能是陳男的狗誤傷自己。

陳男則說，是回頭看見2隻狗狀況不對，才把自家黃金獵犬拉住，梁男沒有及時制止，也拉不住他的狗。

法院說，梁男是經他人提醒才上前處理，難認定有時刻注意犬隻舉動。而該公園雖無需使用牽繩，但仍須隨時注意犬隻情況，避免侵害他人，梁男無法有效控制邊境牧羊犬，有過失，處拘役20日，可易科罰金。