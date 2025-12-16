獨／淡水2警被告發「縱放違規攤販」　指涉貪污圖利...檢不起訴

▲開單也罵、不開也告？警察稽查攤販遭控圖利，檢方不起訴。（示意圖／AI製）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水警分局吳、王姓員警遭人告發，指控在執行交通稽查勤務時，疑似放任違規流動攤販占用道路卻未依法開單，涉嫌違反《貪污治罪條例》對主管事務圖利罪。士林地檢署偵辦後認定，相關事證不足，亦無法證明警方具有圖利犯意，依法作出不起訴處分。

告發人指稱，今年3月24日下午3時許，警方接獲通報後，前往淡水區公明街60號前稽查，發現有流動攤販違規擺攤、占用道路，理應依法告發，卻未開單處理，疑似縱放攤販，使其免於受罰，因而涉嫌圖利。

不過，承辦檢察官楊唯宏調查後指出，依《刑事訴訟法》規定，所謂「被害人」係指犯罪行為直接侵害之人。本案即便成立，影響的也屬公共法益或行政秩序，告發人並非犯罪行為的直接被害人，僅屬告發人身分，並不具告訴權。

就案情實質內容，檢方指出，2名員警均否認有放任違規攤販不處理情事，並表示到場時未見攤販持續占用道路。告發人所提出的現場照片及影像資料，僅能證明現場曾有攤販出現，尚不足以證明警方於稽查當下確實目睹違規行為，或明知違規卻刻意不依法處理。

此外，檢方亦查無任何金錢往來、不正利益或關說情形，無法證明警方與攤販間存在對價關係，也無具體證據顯示員警主觀上具有圖利特定對象的犯意。

檢察官強調，公務員圖利罪屬高度主觀犯罪，須同時具備明知違法及基於圖利故意等構成要件。本案即便警方的處理方式是否妥適，可能涉及行政裁量或勤務判斷問題，但仍未達刑事責任成立門檻。

綜合全案事證，士林地檢署認定犯罪嫌疑不足，依《刑事訴訟法》相關規定，對2名警員作出不起訴處分。