　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「便當法官」施志遠離職前私下接案收費　遭送法評會建請免職

▲前台南地院法官施志遠（右）轉任律師，並慶祝律師事務所開幕，捐1百個愛心便當給竹仔店海產店老闆歐光榮，分發給弱勢族群。（圖：民眾提供、竹仔店海產店歐光榮提供）

▲前台南地院法官施志遠轉任律師，當時還盛大慶祝事務所開幕。（圖：民眾提供、竹仔店海產店歐光榮提供）

記者吳銘峯／台北報導

前台南地院法官施志遠，先前因領取「愛心便當」、當街嗆警，引發爭議。沒想到他在2022年底到2023年初即將辭任法官時，竟私下轉介案件給律師，或私下為律師寫訴狀，並收取報酬。法官評鑑委員會審理後，決議將他送職務法庭議處，並建請免除法官職務，不得再任公務員。

施志遠為司法官55期結業的司法官，他2016年就分發到台南地院擔任民事庭試署法官，擔任法官多年後，他升任候補法官，但卻因排隊領取慈善團體提供的「愛心便當」，而與民眾吵架。之後更因為愛妻騎機車遭警察攔檢，警方打算對妻子的機車改裝頭燈開單時，他到場關切，當街搬出法官身分，大聲嗆警。兩起事件引起社會關注。

據了解，施志遠原本2016年到2021年間的職務評定都是良好，但因為陸續爆發前開2起事件，雖然僅遭到院長口頭訓誡，但卻影響到他年終考績獎金，讓他心情鬱悶，打算離開法官職務。結果他在2022年底到2023年3月離職前，竟私下接受梁姓律師的委託，撰寫狀紙；也將案件私下轉介到梁姓律師處，還收取報酬；甚至提供當事人法律諮詢並預先收取委任費用。等於他在離職法官前，就私下兼差了律師工作。台南地院獲悉後，決議將他送法官評鑑。

而法官評鑑委員會審理時，曾經約談施志遠到庭。他表示，梁姓律師是他國中的同學，由於他當時正是人生低谷，遇上梁姓律師伸出援手，所以非常感激，才會協助梁姓律師。但法評會不買單，最後決議將他送職務法庭議處，並建請免除法官職務，不得再任公務員。

施志遠其實已經轉任律師多年，法評會本次決議若獲得職務法庭認同而做出免除法官職務的判決，依照《法官法》第50條第1項第1款之懲戒處分後，依同法第50條第3項規定，施志遠就被停止執行律師職務，也就是不僅拔除施志遠的法官身分，連讓他繼續擔任律師也不准，也不准報考相關法律類的公務人員，等於斷了他所有法律界的生路。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台南民宅氣爆！屋主全身49%二度灼傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「便當法官」施志遠離職前私下接案收費　遭送法評會建請免職

台南新營民宅氣爆！屋主全身49%二度灼傷　波及10戶、3車受損

快訊／台南晚間驚傳氣爆！民宅鐵門炸飛　屋主、行人雙雙送醫

下班惡夢！國1彰化段5車慘撞釀3傷　狂塞5公里…用路人崩潰

獨／聖石邱薡荿狂拍557部SM影片　一場「6女拘禁7天」燒掉千萬

檢狂虧踩飛輪收錢竟「車手抗辯」　柯文哲嗆：別用臆測編故事

快訊／20歲勤益科大生越級黃牌自撞亡　校方「4聲明」悲痛證實

女賣家網售減肥「爆so錠」　衛生局送檢驚含禁藥！判決出爐

獨／聖石邱薡荿SM帝國曝！飼養女奴極度調教　富商粉絲敲碗催更

嘉義番路宮廟三太子神尊遭竊　中埔警2小時火速逮人

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

「便當法官」施志遠離職前私下接案收費　遭送法評會建請免職

台南新營民宅氣爆！屋主全身49%二度灼傷　波及10戶、3車受損

快訊／台南晚間驚傳氣爆！民宅鐵門炸飛　屋主、行人雙雙送醫

下班惡夢！國1彰化段5車慘撞釀3傷　狂塞5公里…用路人崩潰

獨／聖石邱薡荿狂拍557部SM影片　一場「6女拘禁7天」燒掉千萬

檢狂虧踩飛輪收錢竟「車手抗辯」　柯文哲嗆：別用臆測編故事

快訊／20歲勤益科大生越級黃牌自撞亡　校方「4聲明」悲痛證實

女賣家網售減肥「爆so錠」　衛生局送檢驚含禁藥！判決出爐

獨／聖石邱薡荿SM帝國曝！飼養女奴極度調教　富商粉絲敲碗催更

嘉義番路宮廟三太子神尊遭竊　中埔警2小時火速逮人

全國144機關角逐國發會「政府服務獎」　台南市府交通、民政獲兩大獎肯定

唐禹哲混血妻鬆口談第二胎！　「生小孩後很幸福」曝維繫感情秘訣

「便當法官」施志遠離職前私下接案收費　遭送法評會建請免職

卓榮泰嗆在野「不滿就倒閣」　Cheap：拿免洗筷院長換立院多數

摩納哥王妃仙女造型迷人　與台灣珠寶設計師Anna Hu同桌慶聖誕

台南新營民宅氣爆！屋主全身49%二度灼傷　波及10戶、3車受損

台灣要隨波逐流　還是創造主流？

日女偶像「一週吃6天拉麵」不發胖！　3招自律原則反減5kg

行政立法相互制衡而非單向掣肘　張惇涵：制衡機制就在憲法裡

英國輕量跑車品牌「首款電動車持續推進中」！原型車明年1月現身

CORTIS翻唱〈MIC DROP〉　驚喜致敬同門師兄BTS！

社會熱門新聞

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

保時捷男「遭押上車連開2槍」！　胸口中彈倒後座慘死

獨／聖石邱薡荿SM帝國曝　飼養大批女奴極度調教

即／台南晚間驚傳氣爆！2傷送醫

新郎「美幹拎」婚禮被灌倒！新娘公審主管慘了

淡水2機車碰撞「護理師亡」　騎士曾肇事駕照遭註銷

16歲少女葬身火窟　校長嘆她人緣很好

基隆毒駕奪命！妻買菜失聯　翁求協尋接噩耗崩潰

彰化某高職爆「極噁霸凌」　女同學遭大便抹桌椅

16歲愛女命喪火窟…保全爸上大夜逃死劫

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

被柯文哲罵了1年　檢察官首度回應

更多熱門

相關新聞

遭3打1反擊竟釀雙殺亡　清潔隊員重判24年定讞

遭3打1反擊竟釀雙殺亡　清潔隊員重判24年定讞

台北市清潔隊員王姓男子，與同為隊員的高姓男子鬧翻，高男於2023年11月間，找了2名友人前來找王男談判，最後發生口角，王男在3打1的情況下，反持刀將對方2人殺死。一審國民法官將王男重判24年，二審高等法院也維持，全案再上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

檢察官黃錦秋捲88會館案遭免職　轉任觀護人

檢察官黃錦秋捲88會館案遭免職　轉任觀護人

寺內迷姦師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

寺內迷姦師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

賴清德挺政院不執行法律　羅智強轟：除了無能只有「爛」字形容

賴清德挺政院不執行法律　羅智強轟：除了無能只有「爛」字形容

前北市議員許富男貪污案　判6年定讞

前北市議員許富男貪污案　判6年定讞

關鍵字：

法律人權施志遠律師愛心便當接案收費台南法院法官評鑑

讀者迴響

熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！

今晚再急凍！　下波變天時間曝

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

全台有雨！　連下2天時間曝

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

《RM》一次送走2人！韓網反應曝

4款嬰幼兒食品重金屬超標！米棒、米餅、海苔酥都上榜

岡山預售慘案！建商倒閉　已購客求償無門、債主1.4億吞回止損

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面