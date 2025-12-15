「便當法官」施志遠離職前私下接案收費　遭送法評會建請免職

▲前台南地院法官施志遠轉任律師，當時還盛大慶祝事務所開幕。（圖：民眾提供、竹仔店海產店歐光榮提供）

記者吳銘峯／台北報導

前台南地院法官施志遠，先前因領取「愛心便當」、當街嗆警，引發爭議。沒想到他在2022年底到2023年初即將辭任法官時，竟私下轉介案件給律師，或私下為律師寫訴狀，並收取報酬。法官評鑑委員會審理後，決議將他送職務法庭議處，並建請免除法官職務，不得再任公務員。

施志遠為司法官55期結業的司法官，他2016年就分發到台南地院擔任民事庭試署法官，擔任法官多年後，他升任候補法官，但卻因排隊領取慈善團體提供的「愛心便當」，而與民眾吵架。之後更因為愛妻騎機車遭警察攔檢，警方打算對妻子的機車改裝頭燈開單時，他到場關切，當街搬出法官身分，大聲嗆警。兩起事件引起社會關注。

據了解，施志遠原本2016年到2021年間的職務評定都是良好，但因為陸續爆發前開2起事件，雖然僅遭到院長口頭訓誡，但卻影響到他年終考績獎金，讓他心情鬱悶，打算離開法官職務。結果他在2022年底到2023年3月離職前，竟私下接受梁姓律師的委託，撰寫狀紙；也將案件私下轉介到梁姓律師處，還收取報酬；甚至提供當事人法律諮詢並預先收取委任費用。等於他在離職法官前，就私下兼差了律師工作。台南地院獲悉後，決議將他送法官評鑑。

而法官評鑑委員會審理時，曾經約談施志遠到庭。他表示，梁姓律師是他國中的同學，由於他當時正是人生低谷，遇上梁姓律師伸出援手，所以非常感激，才會協助梁姓律師。但法評會不買單，最後決議將他送職務法庭議處，並建請免除法官職務，不得再任公務員。

施志遠其實已經轉任律師多年，法評會本次決議若獲得職務法庭認同而做出免除法官職務的判決，依照《法官法》第50條第1項第1款之懲戒處分後，依同法第50條第3項規定，施志遠就被停止執行律師職務，也就是不僅拔除施志遠的法官身分，連讓他繼續擔任律師也不准，也不准報考相關法律類的公務人員，等於斷了他所有法律界的生路。