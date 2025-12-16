嘉科台積電工地奪命意外！變壓器倒塌釀1死　承包商被起訴

▲台積電嘉義廠發生工安意外，工人遭變壓器砸中宣告不治，檢方對承包商提起公訴。（圖／民眾提供）

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

台積電嘉義科學園區先進封裝廠今年5月發生奪命工安意外，一名楊姓工人在進行變壓器定位作業時，遭倒塌變壓器重擊身亡。嘉義地檢署偵辦後認定，承包商未採取必要防護措施，違反職業安全衛生法，依法提起公訴；另操作堆高機及現場指揮等3人，因坦承犯行並與死者家屬和解，獲緩起訴處分。

檢方調查，該工程為台積電嘉科先進封裝七廠新建工程，由A工程公司承攬後，再轉包B起重工程公司，吊掛作業則交由C起重工程公司負責。事故發生於5月26日上午10時20分，工人將低壓樹脂型乾式變壓器自1樓吊掛至4樓吊料平台後，先行脫鉤，準備由堆高機移入室內定位，卻未確保變壓器穩固，也未妥善規劃運輸路線，因平台地面與室內存在高低落差，導致變壓器重心偏移倒塌，當場壓中站在側邊的楊姓工人，造成其頭胸部重創，送醫急救仍不治。

嘉檢指出，羅姓承包商身為營業及工作場所負責人，依法應防範物體飛落、崩塌等危害，卻疏未落實必要安全措施，依違反職安法提起公訴；至於B公司負責人陳姓男子，以及操作堆高機的林姓工人、現場指揮孫姓工人，則因犯後態度良好、與家屬達成和解，獲1年緩起訴，陳男須繳納公庫2萬元，2名工人則須接受6小時法治教育。檢方也強調，重大工安事故不僅奪命，更暴露管理疏失，將持續嚴格究責，以維護勞工安全。