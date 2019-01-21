炫富秀台幣宣傳　越南新娘慫恿　觀宏專案變撈錢專案

▲越南落跑團。嫁來台灣的越南新娘梅姓女嫌手機內行程表及謀取暴利炫耀圖。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

移民署21日破獲觀宏專案越南落跑團背後操盤人蛇集團，其中一名梅姓女主嫌是越南新娘多年前嫁來台灣。穿著時尚，精通中、越語的梅女平常搞網拍販售香水、越南商品賺錢、偶爾兼差當旅行社越南團在台翻譯，但私下經營非法人力仲介。移民署查出：她在越南人慣用的手機通訊軟體ZALO散播她拿大疊新台幣，眼睛還打上鈔票「$」符號，藉此招攬越南民眾來台賺大錢。觀宏專案成為台灣新住民梅姓女子眼中的「撈錢專案」讓查緝人員傻眼。

移民署南區事務大隊指出：根據坊間合法人力仲介公司引進越南籍外勞移工來台，平均向越南民眾每人收取3000到1萬元美金費用，合法越南移工來台都得分期攤還所費不貲的代辦費用。但梅姓女主嫌（31）歲等人看準政府南向政策，祭出免簽優惠，用合法代辦1/3的代辦價格，招攬這些觀光客來台非法打工。

▲越南落跑團。梅嫌手機內行程表及謀取暴利炫耀圖。（圖／記者張君豪翻攝）

結果政府南向政策對越南釋出善意的「觀宏專案」竟變成非法人力仲介業者的「撈錢專案」移民署查出，梅姓女主嫌以低價向每位落跑觀光客收取3萬到10萬元不等台幣，然後仲介這些落跑客到新北市工廠非法打工；由於提供非法人力仲介的梅姓女主嫌住新北市三重區、供應色情越籍應召女的阮姓主嫌居住桃園市蘆竹區，觀宏落跑團查緝至今，被尋回的團員大多是在新北、桃園兩地。

對於雞頭阮嫌和非法人力仲介梅姓女主嫌落網，移民署深入追查，希望從他們供詞中釐清北台灣非法外籍移工供需網，不僅要追回所有脫團的落跑觀光客，更希望破壞幕後的非法人力供應鏈，降低未來越南移工脫逃的機率。

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