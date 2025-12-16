無照騎車變換車道未打燈遭攔查　警眼尖查出騎士藏3小包安毒

▲桃園市詹姓男子今天凌晨騎車行駛經過桃園區三民路時，變換車道未依規定打方向燈，員警依法攔查。（圖／桃園警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局員警今（16）日凌晨在桃園區三民路執行巡邏勤務，發現一輛機車變換車道時未使用方向燈，立即上前攔查取締，詹姓騎士被攔查時坦承並無駕照，員警請其配合盤查有無違禁物品時，卻因緊張將安毒夾在手中拿出，但員警眼尖發現詢問「這是什麼」？詹男當場傻眼，經實施唾液快篩為陽性，員警將詹男帶回派出所偵訊，依違反毒品管制條例移送桃園地檢署偵辦，無照駕駛部分則另行至單開罰。

桃園警分局指出，今天凌晨3時50分許，景福派出所員警張瀧升、黃虢恩執行巡邏勤務，行經三民路時，發現前方1輛機車變換車道未使用方向燈，立即上前攔查取締。

▲桃園市詹姓男子今天凌晨遭警方攔查，身上暗藏3小包二級毒品安非他命。（圖／桃園警方提供）

經查騎士為35歲詹姓男子與友人共乘機車外出，員警請其出示駕照，詹男坦承並無駕照，員警詢問有無攜帶違禁品時，發現其背包內有一把BB玩具槍，員警察覺詹男神色緊張且雙手發抖，詹男情緒變得不穩定要員警提供姓名揚言要提告，詹男在口袋翻動時，員警聽到有塑膠袋摩擦聲音，但詹男卻辯稱沒有東西，員警眼尖察覺其手掌夾了3小包毒品安非他命，立即抓住其手，詹男當場無言，員警實施唾液快篩，證實為毒品陽性反應，將詹男帶回派出所偵訊，訊後依違反毒品管制條例移送桃園地檢署偵辦。

桃園警方表示，吸毒危害自身健康，吸毒後駕車更是危害所有人生命安全，桃園警方嚴正申明毒駕零容忍，今年迄今已查獲毒駕55案，未來將持續加強查緝毒品及稽查取締毒駕酒駕，以維護民眾安全。