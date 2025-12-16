快訊／高虹安「貪汙無罪」重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴

記者吳銘峯、莊智勝／台北報導

新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費而遭到停職，一審遭判處有期徒刑7年4月，但案件上訴二審後出現逆轉，高等法院審理後16日改依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪汙部分無罪。對此，高檢署表示，將在收到判決書後進行研議，並針對此判決提起上訴。

▲高虹安市長復職之路恐添變數。（圖／攝影中心攝）

對於二審判決出現大逆轉，高虹安今表示，「針對今日判決結果，高等法院合議庭已明確認定，我在相關案件中並無貪污不法，對此我尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。至於判決中涉及的其他法律認定，將待收受判決書後再行回應。我將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上。」

北檢先前在上訴時指出，「低薪高報」與「虛報加班費」本質相同，原審未將多數虛報加班費納入量刑與沒收範圍，恐有罪刑不相當情形；被告等人則同樣不服判決提起上訴，全案交由高院二審。

二審期間，高等法院的受命法官郭豫珍，雖一度以本案向大法官聲請釋憲但遭不受理，但她仍採取速審速結態度。對此，檢方認為高虹安犯後毫無悔意，建請高院從重量刑。但二審判決今出爐，結果大逆轉，改依公務員登載不實判高6月，得易科罰金18萬，貪汙部分無罪。