淋汽油焚屍博士生「借屍還魂」　性侵狼：「我一個月賠200」二度逃死

▲孫國晃手段殘忍。（圖／東森新聞）

地方中心／高雄報導

犯下性侵案被判刑確定的惡狼孫國晃，竟因不想坐牢就殘忍殺害張姓博士生，還將現場布置成畏罪自殺，手段相當兇殘，而他幾度被判死刑，但高雄高分院更四審24日判他無期徒刑，褫奪公權終身，仍可上訴。

孫國晃於2006年在高雄林園犯下性侵案，被法院判刑8年6月，並未到案，2010年11月間，引誘網友張姓博士生到汽車旅館後，趁機動手將其勒暈，再載到山區，引火燃燒汽車，並在一旁留下署名「孫國晃」的遺書，製造自焚假象，內容指稱自己因為性侵案被判刑，想不開而自殺，企圖冒用張姓博士生的身分「借屍還魂」。

此外，在月初召開更四審辯論庭時，孫男坦承殺人；至於如何彌補被害者家屬，他說，「名下沒有財產，只有監所每月200元可以補償，希望他們不會嫌這金額太少。」，另外，孫男也強調：「我淋汽油在他身上點火，只會讓他重傷，應該算殺人未遂程度，但是火後來燒到汽車，汽車油箱爆炸才是他真正死因。」他強調，張男死因是汽車油箱爆炸，而不是他在對方身上點火。

一審、二審、更一審、更二審皆將孫男判處死刑，不過最高法院將全案第三度發回時，高雄高分院更三審卻出現逆轉；法官認為，孫男多次向家屬表達歉意，並願意賠償，不完全無悔意，顯有教化的可能，因此改判無期徒刑、褫奪公權終身。此外，案經再上訴，高雄高分院更四審24日依舊判他無期徒刑，仍可上訴。