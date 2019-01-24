　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

淋汽油焚屍博士生「借屍還魂」　性侵狼：「我一個月賠200」二度逃死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼孫國晃逃4次死刑，無期徒刑遭判回更審。（圖／記者汪盈姍攝）

▲孫國晃手段殘忍。（圖／東森新聞）

地方中心／高雄報導

犯下性侵案被判刑確定的惡狼孫國晃，竟因不想坐牢就殘忍殺害張姓博士生，還將現場布置成畏罪自殺，手段相當兇殘，而他幾度被判死刑，但高雄高分院更四審24日判他無期徒刑，褫奪公權終身，仍可上訴。

孫國晃於2006年在高雄林園犯下性侵案，被法院判刑8年6月，並未到案，2010年11月間，引誘網友張姓博士生到汽車旅館後，趁機動手將其勒暈，再載到山區，引火燃燒汽車，並在一旁留下署名「孫國晃」的遺書，製造自焚假象，內容指稱自己因為性侵案被判刑，想不開而自殺，企圖冒用張姓博士生的身分「借屍還魂」。

此外，在月初召開更四審辯論庭時，孫男坦承殺人；至於如何彌補被害者家屬，他說，「名下沒有財產，只有監所每月200元可以補償，希望他們不會嫌這金額太少。」，另外，孫男也強調：「我淋汽油在他身上點火，只會讓他重傷，應該算殺人未遂程度，但是火後來燒到汽車，汽車油箱爆炸才是他真正死因。」他強調，張男死因是汽車油箱爆炸，而不是他在對方身上點火。

一審、二審、更一審、更二審皆將孫男判處死刑，不過最高法院將全案第三度發回時，高雄高分院更三審卻出現逆轉；法官認為，孫男多次向家屬表達歉意，並願意賠償，不完全無悔意，顯有教化的可能，因此改判無期徒刑、褫奪公權終身。此外，案經再上訴，高雄高分院更四審24日依舊判他無期徒刑，仍可上訴。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
快訊／高腐蝕性強鹼外洩！蘇花槽車翻覆駕駛拋飛亡
台中八仙山樂園驚傳墜谷　重機騎士摔3層樓高懸崖慘死
男星軍訓重傷亡！「榴彈炮車輾胸腹」女友心碎：下輩子當夫妻
楊秋興誤揭義大國賠258億勝訴要假扣押陳菊財產！韓國瑜回應了

關鍵字：焚屍,性侵,博士生

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疑紅杏出牆莽夫勒斃越南妻　辯自首仍遭判10年半

快訊／舊蘇花槽車翻覆駕駛拋車外慘死　高腐蝕性強鹼外洩警戒中

撿屍女大生反咬「她主動求歡」　營區主人開庭認了

68歲翁遭捲曳引車底僅骨折　逃過死劫稱「有做善事」：捐了5千給孤兒

連開3槍打死老友　頭份槍擊案凶嫌落網：他笑我「跛腳」

台中八仙山樂園驚傳墜谷　重機騎士摔落3層樓高懸崖慘死

通緝犯違停遭攔竟辱罵毆警　上銬法辦！女友全程冷眼旁觀

冷血比特犬飼主起底！住家曝光遭噴漆　曾被館長警告「垃圾」

廂型車駕駛酒測爆表1.39　高速連環撞釀3死「自己躺進加護病房」

冷血飼主放虐比特犬死咬浪浪　善心路人拿掃把打救不回

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

民眾搶蛋捲「排隊等發號碼牌」 見工作人員出現秒擠成正方形

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

王子異晚會上見火棍掉出　超淡定直接拿AJ鞋滅火！

疑紅杏出牆莽夫勒斃越南妻　辯自首仍遭判10年半

快訊／舊蘇花槽車翻覆駕駛拋車外慘死　高腐蝕性強鹼外洩警戒中

撿屍女大生反咬「她主動求歡」　營區主人開庭認了

68歲翁遭捲曳引車底僅骨折　逃過死劫稱「有做善事」：捐了5千給孤兒

連開3槍打死老友　頭份槍擊案凶嫌落網：他笑我「跛腳」

台中八仙山樂園驚傳墜谷　重機騎士摔落3層樓高懸崖慘死

通緝犯違停遭攔竟辱罵毆警　上銬法辦！女友全程冷眼旁觀

冷血比特犬飼主起底！住家曝光遭噴漆　曾被館長警告「垃圾」

廂型車駕駛酒測爆表1.39　高速連環撞釀3死「自己躺進加護病房」

冷血飼主放虐比特犬死咬浪浪　善心路人拿掃把打救不回

疑紅杏出牆莽夫勒斃越南妻　辯自首仍遭判10年半

FedEx獲選「前十大全球最受尊崇公司」　連續19年都上榜！

Body雜誌／斯容獨一無二！　沒有最美只有更美　沒有最好只有更好

蓋小被被追連續劇...黑法鬥瞇眼「空氣嚼」　網笑翻：好像我阿嬤

「神話之鳥」中華鳳頭燕鷗在浙江首破100隻　有望逃過滅絕命運

想增肌吃布丁也行！運動前後「最佳蛋白質」清單曝光

【比基尼登山客】龍應台／她脫光了衣服讓你看見「山的巔峰」

快訊／舊蘇花槽車翻覆駕駛拋車外慘死　高腐蝕性強鹼外洩警戒中

太平山有結薄霜　見晴懷古步道清晨驚見美景

愛犬被顧到遭車撞死！　心碎飼主竟收到「保密協定」封口

社會熱門新聞

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

即／台中深夜驚傳連環撞！3死3..

台中女騎士被輾變形慘死　兒指認..

張國煒逼離職？前妻泣：他說長榮..

還沒開幕就先負評　她慘被起訴了

捷運保全迴轉遭撞　機車解體噴1..

慘！媒體試駕1038萬賓士超跑..

比特犬當街虐殺？流浪狗爆頭慘倒..

男乘客不到3秒失去意識　7勇消..

即／北投大火　宮廟人員急撤神像

離職後發「年度員工酬勞」　他告..

3歲女童離奇遭噴槍奪命解剖　媽..

駕賓士滑落山坡　媒體人身分曝光

驗DNA追噴槍是否入口　女童枉..

更多熱門

相關新聞

美麥當勞經理性侵打工妹　冷藏庫硬來

美國明尼蘇達州一間麥當勞的男經理，竟然利用職位之便，在餐廳的冷藏庫的性侵年僅14歲的女工讀生，事後還多次在餐廳、車上等多個地點性侵得逞，並給少女額外工作時數和現金。事件爆發後，他已經立即被麥當勞解雇，並被以5項性侵罪起訴。

女植物人產子案　兇手抓到了！

性侵前女友強拍裸照　渣男嗆：敢插手轟了他

7歲起遭毆打！女運動員揭體壇黑暗面

輔大性侵案外案　夏林清告苗博雅敗訴

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

周杰倫答應買單　老蕭秒傳30萬收據請款

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

女植物人產子案　兇手抓到了！

媽媽：我年輕超正　她看舊照認輸了

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

還記得「薇薇德德」？友爆分手真相

即／台中深夜驚傳連環撞！3死3傷

尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出

台中女騎士被輾變形慘死　兒指認痛哭

白癡公主封奶7年「邪惡視角」A罩杯超兇

浪柴被狗追求救　他直接載走神救

楊秋興要韓假扣押陳菊財產！韓國瑜回應了

即／市長降臨　韓國瑜突襲新堀江

張國煒逼離職？前妻泣：他說長榮是他家的

肯亞恐攻　SAS特戰教官衝現場曝光

更多

最夯影音

更多

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面