兩岸婚姻團體控蔡政府居留面談刁難　移民署：依法行政

▲陸配質疑台灣面談機制影響兩岸婚姻，突圍陸配曾在立法院外抗議「身分證申領時間特別長」。（圖／記者季相儒攝）

記者馬叔安／採訪報導

近日有台灣兩岸婚姻團體指出，自民進黨政府上台後，大陸配偶在台灣取得長期居留證前的面談標準日趨嚴格，出現諸如「家裡衣服怎麼洗」等題目，導致許多兩岸婚姻面臨困難。對此移民署強調依法行政，歷年不予通過的比例並沒有明顯差距之情形。

中華兩岸婚姻協調促進會長鍾錦明在接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，大約在2002、2003年左右開始實施大陸配偶的的面談工作，目的是預防假借婚姻之實來到台灣進行非法行為的有心人士。

據了解，陸配剛抵達台灣時會在機場內進行面談，若夫妻通過了則可進行「依親居留」，如有疑慮則要進行二度面談。

鍾錦明指出，面談的過程是夫妻分開進行，分別詢問相同的生活細節，從兩人的回答是否相符判斷婚姻屬實與否，但是自從2016年蔡政府上台後，相關的程序變得更加嚴格，兩岸婚姻因而受到阻力，數量也從過去每年2、3萬對，下降到2018年只剩7000多對。

▲陸配事務的主管機關移民署（圖／ETtoday資料照）

「『你們家衣服是用手洗還是用洗衣機洗的？』或是『你們家垃圾桶是什麼顏色的？』、『用天然氣還是桶裝瓦斯？』」，鍾錦明舉例面談時出現的問題，夫妻「答得不一樣就會被認定婚姻不真實，或是說詞有重大瑕疵」，有時即使回答細節不同也被認為「串供」，「我認為面談官有點『風向球』。」

中華婦女聯合會理事長何建華說，因為這個制度而在大陸辦理結婚後都無法進入台灣，最後只能又選擇離婚的案例「非常多」，曾有安徽陸配在上海工作，認識了台幹5年後結婚，就無法入境台灣，「最後我勸她與他離婚」，認為這種制度是對兩岸婚姻的「政治迫害」。

▲陸配在台北參與兩岸新春活動。（圖／何建華提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

何建華說，她每個月都組織法律座談會，也和律師開了「個案協助群」，協助陸配們面談的技巧和經驗，面談不過的情況「通過學習後有改進」，她也持續在向台灣當局爭取陸配們在制度方面的權利。

移民署表示，據統計，大陸配偶申請來台團聚二度面談不通過的比率，104年為8.17%；105年為7.06%；106年為9.81%；107年為7.47%，綜觀104年至107年數據，不予通過之比例為並無明顯差距之情形，「本署執行面談工作均本於依法行政之原則，並未因執政輪替而有所改變」。