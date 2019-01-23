陸配面談權益入法　雙方婚姻有不實之處國境線上止步

▲移民署（圖／ETtoday資料照）

記者馬叔安／綜合報導

關於大陸配偶在台灣的居留證，移民署依據《台地區與大陸地區人民關係條例」，對申請來台團聚之大陸地區人民及其台灣配偶實施面（訪）談以及查訪，如果有疑慮的話，會在對方入境後再進行二度訪談。而相關法規對面談的流程、內容、與談人的責任和受談人的權利，也都有明確的規定。

根據《大陸地區人民申請進入台灣地區面談管理辦法》（下稱《辦法》），內政部入出國及移民署（以下簡稱入出國及移民署）受理大陸地區人民申請進入臺灣地區團聚、居留或定居案件時，應依本辦法對申請人實施面談。此外，申請人如有台灣地區配偶或親屬者；必要時，其台灣地區配偶或親屬亦應接受訪談。

▲對陸配的面談工作可在機場進行，圖為桃園機場。（圖／記者林敬旻攝）

《辦法》規定，接受面談者有數人時，應採隔離進行；非受面談者，不得在場。實施面談時，應由面談人員當場製作面談紀錄，並全程錄音；必要時，得全程錄影。面談紀錄，應記載下列事項：

一、受面談者姓名、年籍、住址或來台住址。

二、對於受面談者之詢問及其陳述。

三、面談之年月日及處所。

此外，面談紀錄應當場由面談人員或通譯人員朗讀，或交受面談者閱覽後，由受面談者親自簽名。

《辦法》規定，接受面談的申請人，接受面（訪）談者為聾、啞或語言不通者，入出國及移民署於面（訪）談時，得用通譯或以文字詢問並命以文字陳述。而且申請人於接受面談前，得以書面申請面談輔佐人一人，並經入出國及移民署同意後，在場協助面談進行。

《辦法》對實施面談的人員規定，由入出國及移民署指定人員擔任，以二人一組為原則，應服儀整齊、態度懇切，不得施以強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞詢問或其他不正當之方法，當實施面談人員發現有涉及犯罪嫌疑情事時，應依刑事訴訟法規定辦理。

移民署指出，依據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，大陸配偶入境時，夫妻分別於國境線接受面(訪)談，如發現仍有疑慮，無法及時查證，考量當事人權益，則同意先行入境，於入境後再進行「二度面談」，惟如國境線上經面訪談後發現雙方婚姻有不實之處，則大陸配偶不得入境必須返回大陸。

►►《大陸地區人民申請進入臺灣地區面談管理辦法 》