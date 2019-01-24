川普假冒「發言人」吹捧自己　心理醫師：他太寂寞了！

圖文／鏡週刊

根據華盛頓郵報的統計，川普在2016年總統選戰期間至少說過212次邊境圍牆「要墨西哥買單」。在外人眼中，現在川普竟然厚著臉皮不認帳，堅稱自己沒說過，除了失智之外，只有另一個可能性：他說謊。

美國心理醫師Stephen Grosz最近投書英國金融時報，針對川普上台以來不斷上演，且有變本加厲趨勢的公開撒謊行為，做了仔細的分析。Grosz醫生首先提出2018年耶誕節川普親赴伊拉克前線，對美軍將士勞軍時的公開談話做為範例。

「我給你們帶來了大禮，我帶來了一份大禮」，他說：「有人告訴我：『可以不用給那麼多啦，只要給個3％，或是2％，大不了4％就可以啦，』但我堅持：『不行，一定要給10％，一定要超過10％。」

不難想像在場的阿兵哥聽到總統宣布加薪10％，心情是多麼激動，場面又是多麼瘋狂鼓譟。台上的川普無疑可從那一刻的台下反應獲得無比滿足感與「被崇拜」感，而政治人物用政策買票或逢場作戲，原本都無可厚非，但問題在於川普談的並不是「未來式」，也不是在開支票，他談的是當下這一刻的事實──而事實證明，美國國防部的加薪幅度從來就只有2.6％。

▼川普虎爛的加薪宣示，背後可能有一個寂寞、孤單的心理因素。（圖／路透）

在上個世紀80年代到90年代，許多媒體記者在致電川普總部時，都會被轉接給一名自稱是川普發言人的「約翰巴倫」。在訪談中，巴倫毫不保留地對川普極力吹捧：虛報與事實不符的身家、拉抬川普在富豪榜上名次、讚美川普的生意頭腦，甚至暗示川普左擁右抱，有無數的美女辣妹排隊等著和他發生關係。有些記者一聽就覺不對勁，但多數人要等到幾年後才得知川普其實就是約翰巴倫──一個川普創造出來、用來頌揚自己的虛幻角色。

Grosz醫師從這些事例分析，無論是畫虎爛的加薪宣示，還是自吹自擂的角色扮演，背後都有著同樣的源頭──一個寂寞、孤單、缺乏朋友、拚命想攫取他人注意力的川普。川普的傳記作者Tim O'Brien曾說川普是他見過最寂寞的人，而且似乎先天就缺乏情緒和心理上的能力，無法與他人建立深入的情感關係。

「我越來越傾向於相信，川普人生最大志向既非累積財富，也不是什麼政治理念，而是要滿足一種心理上的需求。他希望我們不斷注視他的一舉一動，就像是一個精神世界的帝國主義者：他想要佔領人們的思緒、強行霸佔所有人外在與內在的視野，」Grosz醫生在文章中寫道。

資料來源：The Atlantic, Financial Times, Inquisitr, Quartz



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