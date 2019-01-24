花15年用貝殼做雕塑　藝術家竟「重金屬中毒」變癡呆

▲藝術家吉莉安格恩瑟為了藝術創作犧牲身體健康，也再度敲響了人類與大自然關係的警鐘。（翻攝自gilliangenser官網）

圖文／鏡週刊

加拿大一名藝術家吉莉安格恩瑟（Gillian Genser）花了15年投注於雕塑貝殼，然而過程中她健康狀況卻越來越糟，甚至出現癡呆、聽力受損的情況，經診療才發現，竟是貝殼從海洋累積的毒素導致她罹患嚴重的重金屬中毒。

根據《BBC》報導，雕塑藝術家吉莉安自1991年起開始運用天然材料創作，包含來自海洋的貝殼珊瑚、乾枯的植物或動物殘骸等，用來創作藝術品「亞當」。她每天會花費12個小時仔細打磨這些貝殼，想以此呈現「亞當」的肌肉紋理。然而自從她動手創作沒幾個月，她開始出現身體不適，像是莫名焦慮、頭痛、嘔吐，甚至抽筋、身體動彈不得等症狀。

▲雕塑藝術家吉莉安創作的亞當。（翻攝自gilliangenser官網）

由於她的創作材料皆取材大自然，當許多醫師不約而同問她是否有接觸有毒物質時，她皆斷然否認。到創作末期，她甚至出現癡呆和暴躁、憂鬱情況，她為此服用了許多治療精神疾病的藥物，但都不見效。

遲至2015年，花了整整15年，她偶然讀到骨頭和貝殼會累積其棲息環境中的毒素，她才恍然大悟，元凶就是她正在創作的作品「亞當」，尤其將貝殼打磨成粉塵，導致毒素更容易被她吸入體內。經檢測發現，她已經罹患嚴重的重金屬中毒，不僅神經系統和聽力受損，腦力也被判定為永久性衰竭。「亞當」忠實地反映人類跟自然之間關係已然扭曲的證據，吉莉安受訪時表示：「我身體經歷的痛苦，也正是我們的地球正在承受的被毒害的苦難。」



更多鏡週刊報導

美眾議院無異議全數通過 挺台灣重返WHO

難容詭譎政治 詹順貴開新事務所再為弱勢與土地發聲

【部長挨耳光】應曉薇嗆民眾「欺負低收入戶」 鄭惠中精華地段住家值7千萬