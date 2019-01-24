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2018中國GDP創新低　環時勸：美方勿誇大貿易戰對中方的影響

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▲▼人民幣，美金，中美貿易戰。（圖／CFP）

▲人民幣，美金，中美貿易戰。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

中美貿易戰能否如期達成協議，至今還是個謎。大陸官媒《環球時報》23日發社論指出，「中國2018年GDP增​​長6.6%，創1990年以來新低，這讓美國輿論很興奮，但是如果美方過度解讀這個數字，誇大貿易戰對中國經濟的創傷，會對美國社會造成誤導」；「為了避免錯過中美達成貿易協議的寶貴窗口，現在是中美都不逞強、彼此相向而行，認真踐行求大同存小異的時候」。

「美國和西方媒體22日傳出消息稱，兩位中國副部長原計劃為劉鶴副總理訪美打前站，但被美方取消，美國股市應聲下跌。隨後，美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）和白宮發言人都迅速出來否認上述消息，以安撫市場」。社論認為，「美方傳出的訊息可謂讓人眼花撩亂」。

社論說，美國的不同機構和不同人不斷釋放關於中美貿易談判的各種訊息，而且它們總能直接影響美國股市，說明貿易談判進程深受美國社會的重視，而這種重視有對川普政府不容忽視的政治意義；另一方面中國官方和民間對談判的前景則持謹慎樂觀態度，但對雙方談崩、貿易戰進一步升級也保持了未被削弱的心理準備」。

▲美國發動貿易大戰，受創最深是草根階層及中產階級。(示意圖／達志影像)

▲美國發動貿易大戰，受創最深是草根階層及中產階級。(示意圖／達志影像)

社論分析，越來越多跡象顯示，達成貿易協議已是中美雙方的意願，兩國領導人在G20峰會上所表達的結束貿易戰的政治決心逐漸在兩國產生了體系性影響，得到各自全社會的正面呼應，中美認真達成一項貿易協議的政治氛圍很像在趨於成熟。

此外，面對中國2018年GDP增​​長6.6%，創1990年以來新低，川普總統則發推特勸中國「別鬧了」，抓緊與美達成貿易協議。社論直言，「其實新的經濟數據並沒有讓中國社會很沮喪，它是中國調整經濟結構預期中的一個相對增長低點，倒是美方如果過度解讀這個數字，誇大貿易戰對中國經濟的創傷，會對美國社會造成誤導」。

「川普總統更應該要勸美國的對華鹰派們『別鬧了』，他們不應幻想美方施壓所能產生的魔力，誤判美方無所不能，從而以為可以迫使中方接受一個不公平的協議。社論主張，「美方需要見好就收的理性，而非可以倚仗實力說一不二的傲慢」。

對於美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示他不認為中美無法避免「大國衝突」。社論說，「希望他的這一認識能夠更多轉化成美國的現實對華政策，而不讓少數抱有極端對華態度的美國精英引導美中未來的相處方式」；「那些人的激進主張不符合美國的國家利益，也不利於川普總統爭取連任」；「他們在以挖美國利益牆腳的方式，最大限度地補貼他們自己的私利」。

▼人民幣，美金，中美貿易戰。（圖／CFP）

▲▼人民幣，美金，中美貿易戰。（圖／CFP）

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關鍵字：中美貿易談判,北美要聞

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