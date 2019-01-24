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全台唯一「鐵道星巴克」開幕！126年新豐站飄咖啡香　3大魅力一次嚐

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▲▼ 星巴克新竹新豐門市 。（圖／業者提供）

▲位於新竹新豐舊站，全台唯一「鐵道星巴克」今開幕 。（圖／業者提供）

記者曹悅華／台北報導

萬眾期待，全台唯一一間「鐵道星巴克」今（24）開幕，從清光緒19年（1893年）至今已有126年歷史，如今飄散咖啡香，不少民眾好奇為何選在新竹新豐火車站旁的舊火車站，對此，台鐵局透露三大魅力所在，除了喝咖啡同時能享受火車呼嘯身邊外，地理位置絕佳也是很吸引人的因素之一，身為鐵道迷的你怎能錯過呢？

▲▼ 星巴克新竹新豐門市 。（圖／業者提供）

▲門市外觀 延續當時的車站大廳設計。（圖／業者提供）

這間由舊火車站改建而成星巴克門市，是首間可於門市內觀看火車行駛而過的門市，而新豐舊火車站自清朝建立，迄今已有百年歷史，在新車站建成後仍繼續保留，古老的建築也留下當時的舊時代風情。該門市也延續當時的車站大廳設計，成為新竹旅遊新亮點。

近年來，台鐵對於閒置的老舊房舍積極活化，這次新豐站門市，便是星巴克在公開標租中，以價格標取得承租權後著手打造，目前租期5年、製作期6個月，若承租狀況良好，台鐵局表示可以優先再續3年。

▲▼ 星巴克新竹新豐門市 。（圖／業者提供）

▲台鐵局認為憑藉新豐舊站本身的魅力，加上星巴克的推波助瀾，會造成一波朝聖風潮 。（圖／業者提供）

台鐵局透露，星巴克在整體建物的活絡上「很用心」，並點出該處本身就具備三大魅力，喝咖啡時火車通過很吸引人之餘，地理位置也很佳，旁邊有湖口工業區、省道台1線和明新科技大學，外加抵達容易，區間車都有停，出新豐站以後只要往北走50到80公尺就能到目的地，相信在門市開幕的推波助瀾下，會成為民眾新一波朝聖地標，替新豐舊站加上很大的分數。

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關鍵字：新竹旅遊,星巴克,新豐火車站,台鐵,鐵道迷

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