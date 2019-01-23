星巴克「圈粉小心機」默默讓你花更多錢！買一送一連抽7天快試手氣

▲星巴克擁有許多死忠粉絲。（圖／達志影像／美聯社）

消費中心／綜合報導

連鎖咖啡店星巴克深受台灣民眾喜愛，近年來更成為潮流、時尚的代名詞，就算價格偏高，依舊超多人願意買單。然而，星巴克之所以會讓這麼多人喜愛，背後可是靠了一些「小心機」祕訣來圈粉，甚至能讓消費者在結帳時無形中花更多錢。

根據《Business Insider》報導指出，星巴克之所以會成功，都要歸功於一些「小心機」行銷秘訣，包含把原本一成不變的飲品變出新花樣；以及在收營台上擺些感覺價格便宜的點心、餅乾等商品；還有時常推出限定的馬克杯、保溫杯；另外，還會時不時推出「買一送一」和會員專屬等優惠活動，吸引消費者矚目。

其中，像是夏天最熱銷的星冰樂，就是把一款舊商品玩出千奇百怪的口味，甚至在特殊節慶還會推出限定版本，讓消費者總是有新奇感，例如台灣星巴克每年都會推出至少約8～10款限定口味星冰樂，甚至去年萬聖節還推出的「怪怪森林星冰樂」、「桃枝妖妖星冰樂」等搞怪口味，引發許多網友嘗鮮熱潮。

根據資料指出，星巴克人氣商品星冰樂在台灣已推出約20年。據統計，星冰樂常態型商品約有12款，一年四季都很受歡迎，其中每次季節限定新品都會帶起話題，銷量占比平均近2成，到了夏天旺季則會提升到近3成，可見其熱門程度。其中，以2016年來說，更創造1200萬人次購買，堪稱是星巴克最暢銷商品。

除了抓住熱愛星冰樂和冷飲消費者的心外，星巴克門市也會設計得既美觀又舒適，而且也會時常變動店內的擺飾，吸引消費者目光。另外，收銀台上總是放著各種感覺不太貴的糖果、點心、餅乾等小零食，或是架上常推出季節活動限定的商品，以及地區限定和節慶限定的馬克杯、保溫瓶商品，甚至還會與其他品牌聯名推出限量商品，讓你忍不住購買，間接也幫星巴克增加營收。

當然，最受到消費者喜愛的就是「買一送一」等優惠活動，常常吸引大批消費者排隊。而星巴克的顧客忠誠計劃也是相當成功，將會員集點活動變成遊戲模式，增加消費者集點的動力。而台灣地區的星禮程會員更已達到180萬，其中等級最高的「金星會員」則佔21%，並佔整體營收近7成，顯示會員品牌忠誠度非常高。

不過，由於買一送一活動常讓很多熟客抱怨會買不到，因此台灣星巴克於今年開始會減少推出次數，或改用其他方式推出優惠，並針對會員增加回饋，以分散門市人潮，例如改用線上抽獎活動，即讓消費者不用擠在同一天才能享有優惠。

另外，為歡慶農曆新年，星巴克自1/21至1/27連續7天推出線上抽買一送一活動，民眾每日皆可至數位活動畫面開啟當日送出的紅包，即可獲得新年專屬優惠，憑優惠券可至全台星巴克門市使用相關優惠，包含買一送一、第二杯半價、免費茶瓦納系列飲料等。