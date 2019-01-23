台鐵消極處理「普悠瑪鳥事」！局長po臉書作秀　罹難家屬：只想團圓

▲普悠瑪列車翻覆至今已經3個月。（圖／記者宋良義攝）

記者曹悅華／台北報導

普悠瑪翻覆至今已經3個月，罹難家屬今（23）透過時代力量立委黃國昌發表「507字聯合聲明」，內容提到對於台鐵局長張政源將拜訪家屬一事在臉書張貼，只是在作秀以消弭台鐵後續處置不佳的觀感，實際處理方式又是另一個回事，甚至提到在第一次協調會時有官員稱此事故為「鳥事」，希望台鐵能夠展現徹底改進的決心，並明白再多的錢都無法喚回家人無法一起團員過年遺憾。

▲普悠瑪罹難家屬今再發聲明。（圖／記者林敬旻攝）

普悠瑪事故罹難者家屬聯合聲明如下：

近日台鐵局長拜訪台東的這件事，讓部分家屬很心寒，感覺是台鐵只在乎輿論，只在乎台鐵在什麼大眾的觀感，並且刻意操作，拜訪家屬這事在臉書張貼，或許在於讓大眾了解台鐵有在做後續的處置，消弭台鐵後續處置不佳的觀感，但實際的處理方式卻是另一個做法，不論是事故調查漏洞百出又不願提出關鍵的資料，或是賠償的部分，台鐵總是比照很久以前的大里事故。

人身及人生是無價的，不能用金錢衡量，而賠償的意義不在於表彰罹難者的人身價值，而在於表現台鐵對於普悠馬事故後續處理的誠意以及展現的態度，為何黃國昌委員在上次提及復興航空的事故賠償？目的在於舉輕明重，重大的交通事故，連民營的公司都不如，用一個久遠以前的案例來比照，只會讓人覺得敷衍了事，花錢消災（題外話：第一次協調會時，有台鐵官員稱此次的事故叫 "鳥事" 你們害人家家破人亡還稱人家鳥事）

我們家屬們要的不是錢，而是台鐵面對缺失改進的決心，保證不再發生這樣的事故；我們要的也不完全是真相，而是希望讓造成這次事故發生有關人員負責，以免再發生憾事，也給以後的人員警惕，我們要的更不是金錢的多寡，可以的話我們希望家人能夠回來一起過年！

林佳龍部長如果不能理解家屬們的核心價值，那麼我想怎麼談都不會有結果。

對此，尚未取得台鐵局回應，不過目前已知明（24）下午2點，在交通部有場與普悠瑪罹難者家屬的懇談會，屆時新任交通部長林佳龍也會出席。