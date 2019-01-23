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台鐵拍板員工「免費搭區間車」！　產工3點回應超酸：光通勤就5hrs

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▲▼台鐵,台鐵區間車,區間車。（圖／記者賴文萱攝）

▲台鐵今宣布即日起台鐵員工持「識別證」，可全區搭乘非對號列車執勤或趕赴搶修地點。（圖／記者賴文萱攝）

記者曹悅華／台北報導

台鐵今（23）宣布在台鐵企業工會爭取下，為符合台鐵員工執勤或趕赴搶修地點，自即日起台鐵同仁持「識別證」，可全區搭乘非對號列車，對此，台灣鐵路產業工會稍早打臉台鐵，認為應開放全區間「不劃位搭乘各級列車」上下班，不然光是通勤就5小時，嚴重壓縮員工休息時間。

▲▼台鐵拍板員工「免費搭區間車」後回應。（圖／翻攝自臉書粉專臺灣鐵路產業工會）

▲台鐵產工希望台鐵開放員工「全區間不劃位搭乘各級列車」上下班。（圖／翻攝自臉書粉專台灣鐵路產業工會）

在台鐵拍板員工從只能搭乘自己通勤區段非對號列車（區間、復興）到可以全線開放乘坐非對號列車，去做執勤或趕赴搶修地點使用後，隔了5小時，台鐵產工就在臉書PO文質疑，列出以下3點：

一、今天台鐵局公告，員工可全區間搭乘非對號列車上下班，但產工質疑的是，鐵路員工需花費長時間通勤，且調動頻繁，鐵路員工工時已經過長，如果只能搭乘區間車通勤，只會縮短休息時間、更過勞。

二、台鐵局甚至提到，開放全區搭乘區間車，方便員工搶修。試問搶修搭區間車來得及嗎？

三、為維護員工權益、因應通勤需求，提升員工福利，產工要求台鐵局應開放員工全區間「不劃位搭乘各級列車」上下班！

台鐵產業工會秘書長蕭農瑀向《ETtoday新聞雲》記者表示，員工真正需求是開放對號列車，無法劃位沒關係，求快才是重點，她說台鐵員工平均通勤時間為2到3小時，而一些比較遠的區段，又只有區間車的，如善化潮州，單程就要2小時25分，來回就5小時，自強號才1小時37分，來回可以少掉快2個小時，這才是員工真正希望改善的。

蕭農瑀呼籲台鐵應正視員工真正需求，考量有些人已經有家庭，希望可以開放員工「全區間不劃位搭乘各級列車」上下班，讓有需要的員工得以真正的休息，對此台鐵局目前沒有回應。

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關鍵字：通勤,台鐵,區間車,對號列車

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