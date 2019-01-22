網論「太年輕別生」！清潔工媽自撰245字曝經歷　網推爆：跟年紀沒關係

▲原PO表示，她的工作室是清潔工。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

虐童事件引發眾怒，許多人也頻頻貼文討論「太年輕生小孩是否恰當」。一名女網友表示，她分別在21歲、28歲產子，因為年輕，所以教育特別嚴格；她透露自己只是一位清潔工，雖然無法教育出多出類拔萃的孩子，但是小孩都不嫌棄骯髒，願意幫她分擔，「你們還認為年輕當父母不適當嗎？」

一位媽媽在臉書《爆怨公社》表示，進來因為虐童事件，不少人開始檢討，太年輕生小孩是否恰當。她以自己為例，說21歲時生老大、28歲生老二，「就因為年輕，所以教育孩子特別嚴格」。她說自己和前夫學歷學識不足，只好在工地討生活，經常早出晚歸，「而孩子們上學放學自己打理，還要他們學齡前就要分擔家務」。

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▲網友認為，年輕生小孩不會不恰當，但要有責任感。（圖／翻攝自爆怨公社）

「是的，我一直沒辦法給孩子，優渥無憂的生活」，原PO說，但是小孩最基本的生活自理，人品、性格、人際，她隨時都督促著。她說自己4天前出車禍自摔，傷到胸部筋膜導致發炎，小孩都很擔心她的狀況，強烈要求希望幫她工作。

原PO最後說，「我只是社會底層的清潔工，無法教育出多出類拔萃的孩子」，但是小孩們不嫌棄骯髒，願意幫忙分擔更多，直問「你們還認為年輕當父母不適當嗎？」

看到貼文後，其他人紛紛留言，「覺得這跟年紀一點關係也沒有，會不會教很有關係」、「責任感跟年紀並不是成正比的」、「跟年紀無關呀！是有沒有腦的問題」、「工作不分貴賤的，生活或許沒有到優渥，但你的用心孩子看在眼裡」、「我也覺得跟年齡沒關係，最主要的應該是當人父母的責任心」。

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