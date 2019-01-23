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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／上海2018人均可支配收入64183元　生產總值32679.87億元

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▲▼上海市。（圖／CFP）

▲上海市。（圖／CFP）

《上海》2018人均可支配收入64183元　全市生產總值32679.87億元

據統計，2018年全市生產總值完成32679.87億元（人民幣，下同），按可比價格計算，比上年增長6.6%；全市居民人均可支配收入64183元，比上年名義增長8.8%；扣除價格因素實際增長7.1%，實際增速比上年提高0.3個百分點。此外，全年城鎮常住居民人均可支配收入68034元，比上年名義增長8.7%，扣除價格因素實際增長7.0%；農村常住居民人均可支配收入30375元，名義增長9.2%，扣除價格因素實際增長7.5%。（新聞晨報）

《北京》春運首日發送旅客6754.5萬次

據交通運輸部23日消息，春運首日（21日）全國鐵路、道路、水路、民航共發送旅客6754.5萬人次，比去年同期增長1.7%。其中，鐵路發送旅客953.2萬人次，增長19.6%；道路發送旅客5565萬人次，下降0.8%；水路發送旅客70.07萬人次，下降11.5%；民航發送旅客166.2萬人次，增長7.0%。（中新社）

《香港》流感死亡個案增至64人　特區政府將跨部門商討應對措施

據統計，去年12月30日到1月21日期間，因嚴重流感死亡的個案增至64人，至於因爆發流感而停課的幼稚園也由1月19日的234所增至22日的349所。香港特區政府22日指出，目前的流感活躍程度仍然高企，將會在這周內召集一個跨部門會議，以商討是否加強和加密應對流感的措施。（中新社）

《北京》新機場迎來首架飛機　飛行校驗將持續近2個月

一架獎狀680校驗飛機22日從北京首都機場起飛，前往北京大興國際機場，這意味著大興國際機場近2個月的飛行校驗工作啟動、正式開始空中建設。該飛行校驗計劃在3月15日結束，內容包括4條跑道、6套儀表著陸系統、7套燈光、1套全向信標及測距儀和飛行程序，完成後意味著飛行程序和導航設備具備投產通航條件。大興國際機場預計在9月底正式通航。（新華社）

▼「獎狀680」校驗飛機平穩降落在北京大興國際機場西一跑道上。（圖／翻攝新華社）

▲▼一架「獎狀680」校驗飛機平穩降落在北京大興國際機場西一跑道上。（圖／翻攝新華社）

《北京》開展城鎮小區配套幼兒園治理工作

國務院辦公廳近日印發《關於開展城鎮小區配套幼兒園（幼稚園）治理工作的通知》，要求小區配套幼兒園應由當地教育行政部門辦成公辦園或委托辦成普惠性民辦園，不得辦成營利性幼兒園；城鎮小區沒有按照相關標準和規范規划配套幼兒園或規划不足，或者有完整規划但建設不到位的，要通過補建、改建或就近新建、置換、購置等方式予以解決等。（人民日報）

《香港》首讀《國歌法》　議員吁理性探討

香港國歌條例草案23日於立法會首讀。香港民建聯立法會議員陳恆鑌表示，國歌法本地立法的目的是要大家尊重國歌，維護國歌的尊嚴，相信守法市民不會容易誤墮法網，只是蓄意侮辱國歌才會違法；在立法會議員宣誓就任時奏唱國歌是合適，體現「一國兩制」的意義，如果議員真誠擁護基本法，效忠中華人民共和國香港特區，根本不需要擔心宣誓無效。（大公報）

《山東》打造現代化海洋牧場　促海洋漁業高質量發展

山東打造國際一流的現代化海洋牧場示范區，推動海洋牧場從淺海向深海、從近岸向離岸、從單一向多元、從傳統向現代轉變，促進海洋漁業高質量發展。省發展改革委副主任梁文躍表示，發展現代化海洋牧場可促使漁業實現由傳統的「規模數量型」向「質量效益型」轉變。據統計，該省目前建設有海洋牧場6萬餘公頃，創建省級以上海洋牧場示范區83處，其中國家級32處，佔全國的37%，居大陸首位。（中新社）

《廣東》廣州在孵企業超過1.1萬家

粵港澳大灣區科技企業孵化器發展論壇22日在廣州舉行。廣州市科學技術局有關負責人在會上表示，目前廣州共有科技企業孵化器335家，其中，國家級孵化器有26家，國家級孵化器培育單位41家；共有眾創空間206家，其中，國家級備案53家，省級眾創空間試點單位37家；孵化面積超過1000萬平方公尺；在孵企業（含項目）超過11000家。（廣州日報）

▼廣州台青之家為台灣青年來穗實習、就業、創業提供交流、諮詢、輔導等綜合服務。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼廣州眾創5號空間、廣州台青之家。（圖／記者陳政錄攝）

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ET快訊
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關鍵字：華聞快遞,孵化器,北京大興國際機場,上海人均可支配收入,春運,香港流感,國歌法

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