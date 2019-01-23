聯合國豁免制裁4民間團體對北韓物資救援　總價破1600萬

▲ 聯合國安全理事會。（資料照／路透社）

國際中心／綜合報導

隸屬聯合國安全理事會的對北韓制裁委員會（1718委員會）於當地時間22日在官方網站上宣布，18日批准豁免4個民間團體對北韓的物資救援。這是2019年以來，聯合國首度公布豁免制裁，委員會網站豁免項目也一次增至6件。

聯合國兒童基金會（The United Nations Children's Fund，簡稱UNICEF）、尤金貝爾基金會（Eugene Bell Foundation）、加拿大First Steps Health Society和韓國基督教徒之友（Christian Friends of Korea，簡稱CFK）等4個團體提出豁免對北韓人道救援制裁的申請案已經於18日通過。

▲ 已通過的申請案清單。（圖／翻攝自委員會官方網站）

根據豁免制裁的清單，UNICEF將提供北韓17台結核病醫院專用筆記型電腦、40台電視等51種物資，價值約達52萬美金（約新台幣1606萬元）；其中最昂貴的物資為9輛救護車，購入價格為20萬5740元美金（約新台幣635萬元），約占總金額4成。尤金貝爾基金會則將提供中國製音響及麥克風、南韓製簽字筆等3項物資。

《韓聯社》報導，UNICEF和尤金貝爾基金會在2018年10月和11月就已經援助北韓價值數百萬美金的物資，如今相隔僅2至3個月就再度申請通過。

加拿大民間團體First Steps和美國的救援團體CFK今年是首度提出申請，但詳細物資項目沒有公開。根據First Steps官網，為遏止兒童營養不良，該組織自2011年創立後便開始援助北韓兒童豆奶，也曾提供300個可以裝豆奶的容量20公升不鏽鋼罐；CFK則致力於開展北韓的結核病、肝炎治療。