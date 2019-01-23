15歲小妹呼吸「氧氣以外氣體」秒休克　母募資找嗅覺超強小幫手

▲貝克和服務犬。（圖／翻攝自鏡報）

國際中心／綜合報導

在現代人的生活中，「過敏」似乎成為頭號文明病之一，其中蕁麻疹輕度到重度，受害者也不少，而隨著症狀的強弱，生活步調也必須有所調整。15歲的女孩貝克(Martina Baker)，原本是一個生活相當正常的人，直到某日醒來時發現自己身上被一片片蕁麻疹覆蓋，甚至不只是皮膚就連喉嚨也開始出現過敏，導致無法呼吸，緊急送醫後確診「肥大細胞機綜合症」(MCAS)。

根據英國《鏡報》報導，在貝克13歲那一年的某一天，早晨起床發現自己的皮膚出現可怕的小顆粒，甚至連喉嚨都腫大到無法呼吸，確診病例後，醫生解釋，「MCAS是一個罕見的免疫系統疾病，只要是對於不是氧氣的其他物質都有可能產生過敏性休克。」因此為了保護貝克不斷引起過敏，必須時時刻刻都戴著口罩，甚至就在家裡，也都得盡量避免空氣中有其他氣味。

貝克的房間甚至都被密封起來，家裡也只能嘗試沒有油煙味的料理。在醫療團隊第一次接觸到貝克的狀況時，甚至相當棘手，因為查不出確切的過敏原，就氣溫的變化也都可能導致她身體突然不適。

直到近日，貝克的家人在網路上開起募款活動，總共募得10000美金（約台幣30萬）替她找到一個好幫手也就是服務犬，服務犬的到來，可以替貝克先偵測到怪異的氣味並且提醒，這讓她的生活減低許多風險，如今終於可以像正常人一般的到處走走。