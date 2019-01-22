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寒冬歲末關懷獨居長者　新北替代役男協助清理居家環境

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▲ 寒冬歲末關懷獨居長者 新北替代役男協助清理居家環境。（圖／新北市民政局提供）

▲ 寒冬歲末關懷獨居長者，具有醫師執照或藥師執照的替代役男，關心長者的健康狀態。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

在歲末年終之際，新北市民政局結合新北市轄內29個區公所及所屬替代役男投入關懷獨居長輩活動，協助行動不便的獨居長輩打掃居家環境，預計會有50場次、超過250人次的替代役男投入歲末關懷活動，為長者在過年前除舊佈新，展現役男的熱情與回饋社會的公益精神。

民政局長柯慶忠表示，民政局已連續5年辦理「獨居長輩居家關懷暨環境清潔活動」，各區役男特別在農曆過年前，到獨居老人家中協助大掃除，並有醫療背景的役男關心長者的健康，同時也致贈暖心毛毯及新北好茶等給獨居長輩，希望在春節期間讓長者能有舒適的環境，歡喜迎新年。

雙溪的76歲莊爺爺，日前因身體不適造成行動不便，屋內堆積區公所志工送餐食用後的餐盒，造成住家環境雜亂，經過替代役男忙進忙出把客廳、廚房流理台、以及窗戶與地板打掃乾淨後，整體環境整潔許多，隨後並送上生活必需品，讓莊爺爺可以過一個好年。

▲ 寒冬歲末關懷獨居長者 新北替代役男協助清理居家環境。（圖／新北市民政局提供）

▲ 寒冬歲末關懷獨居長者，新北替代役男協助清理居家環境。

另外，居住在中和的謝李奶奶，是印尼華僑，來台已超過40年，丈夫過世後獨居在中和，自從3年前跌倒受傷後，右手因開刀無法舉高，打掃高處時覺得很困擾。替代役男前往關懷交談時，謝李奶奶感動到落淚，非常感謝役男前來幫忙打掃居家環境，讓她年前的大掃除工作省了不少力。

兵役勤管科長賴小萍表示，不少替代役男具有醫師執照或藥師執照，藉由關懷獨居長輩的機會，也一同關心長者的健康狀態，並給予合適的諮詢及分享保養身體的秘訣，像是如何預防心血管疾病、如何吃的健康或是預防骨質疏鬆症等，都是很多長者關心的話題。

具有藥師執照的替代役男王建升說，銀髮族長輩隨著年齡的增長肌肉量會逐漸減少，因此平時需要特別注意預防跌倒，建議規律進行下肢肌力加強和平衡的運動。此外，長者也容易有骨質疏鬆的問題，建議多攝取骨骼健康所需的食物，如豆漿、高鈣鮮乳等，並保持適當體重，才能維持優質的老年生活。

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關鍵字：新北,民政局,替代役,獨居長者

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