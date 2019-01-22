新北三大「農再社區」生態漫遊　農村再生秘境不藏私

▲ 新北三大「農再社區」生態漫遊，三芝樂天社區「田心仔」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆春節將至，以往春節走春民眾多前往各大旅遊景點，其實在新北市內就有許多秘境，且不需長途開車。新北市農業局誠摯邀請大家一起探索新北農再社區秘境，包含生態漫遊、天然景色等，是半日、一日輕旅行的最佳地點，讓大家體驗不一樣的農村假期，過一個不同以往的春節連假吧！

新北三芝「樂天社區」水天一色景點。

三芝區樂天社區因為得天獨厚的地理環境，水田反射天空景色連成一線，這幾年成為新北農村再生社區數一數二的網美熱點。原本社區嘗試種植蓮花發展加工產業，卻被福壽螺啃食殆盡，但沒想到卻意外讓人發現水田美景，吸引大量觀光客前往，反為社區注入新活力成就一樁美事。

除了知名的田心子景點外，2018年度農業局輔導社區改造廢棄農地，設置農田漫遊道，隨季節不同社區居民栽種多彩繽紛的花卉。希望經過的旅人可以停下腳步漫遊在農田中，享受悠閒的農村風情。

▲ 新北三大「農再社區」生態漫遊，三河社區「三生步道」。

新北三芝「三和社區」尋訪農村風情。

三芝區三和社區是新北市內著名的櫻花賞花勝地，社區內的「三生步道」也是一大亮點。三生指的是「生態、生產、生活」，只要循著這條步道，便可一窺社區居民的農村生活。三生步道旁也滿植櫻花樹，花季期間總是可見滿滿的遊客賞花走春！

為了增加社區內的遊憩景點與可看性，農業局於107年輔導社區自行維護整修「風芝門」設施，包含『入口意象』漂流木修復；並同心協力繪製社區地圖；更修復一旁觀海平台並加強安全性，串連起雙灣自行車道，不管是騎車，開車前來，三和社區都是不可錯過的一大休閒好去處！

▲ 新北三大「農再社區」生態漫遊，新店銀河社區DIY傳統桂圓年糕與蘿蔔糕。

新北新店「銀河社區」近如後花園的瀑布秘境。

有著浪漫名字的銀河社區，背臨臺北市，面對翡翠水庫，位置處於海拔高度介於 150至350公尺之間，屬生物多樣性豐富的區段，從市區前往僅需半小時，你將會詫異這裡的物種之豐富多元與社區居民保護生態的用心！

銀河社區內有著遠近馳名的「銀河洞瀑布」，社區以農業為主未有過度開發，農業局輔導社區以發展生態旅遊為目標，希望讓大家認識到生態保育的重要，並與旅遊共存。為發展生態旅遊，農業局與社區居民共同努力辦理導覽解說課程，並強化生態旅遊發展所需之硬體設備，讓遊客行走於越嶺登山步道時有了歇腳和方便、休息、集合或避風雨的場所。

在春節前夕，社區更舉辦「春節遊銀河」系列活動，1月28日歡迎親子一同來到銀河社區，將帶領你探索神秘壯觀的銀河洞，更能DIY傳統桂圓年糕與蘿蔔糕，把滿滿的年節祝福帶回家！報名請點網址：https://senior.104.com.tw/c/5c3788bafcdc1b29163de4cd。

▲ 新北三大「農再社區」生態漫遊，新店銀河社區「銀河洞瀑布」。

▲ 新北三大「農再社區」生態漫遊，新店銀河社區蘿蔔糕。