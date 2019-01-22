入冬以來「最強冷氣團」來襲　新北市警察局啟動防寒機制

▲ 入冬以來最強冷氣團來襲，新北市警察局啟動「防寒機制」。（圖／新北市警察局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

依據中央氣象局22日最新發布低溫特報，受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，有兩波強冷空氣影響台灣，22日晚間至隔天清晨，是今年入冬以來最強冷空氣，北部最低溫下探10℃，沿海空曠地區甚至有9℃以下低溫。新北市長侯友宜呼籲市民朋友，白天在戶外時應注意保暖，入夜後更為寒冷，溫差大，如有長輩或心血管疾病患者，務必加強居家防護。



新北市政府警察局表示，各警分局所屬各分駐所（派出所）所主動與里長保持密切聯繫，訪查轄區獨居長者，若於勤務中，發現遭逢急性變故致生活陷於困境民眾，則立即主動通報市府社會局、區公所或結合公益團體協助提供經濟紓困，並實施慰問。

新北市警察局表示，警察局已律定各單位巡邏警力，於執行勤務時，加強轄區公園、車站、涵洞、廟宇、地下道、市場等街友經常聚集露宿場所巡守，如發現露宿街友，立即通報街友收容中心，或區公所及里辦公室提供食物及保暖衣物予以協助。警察局另已通報山地區域單位，若有下雪路面積冰路段，應即時派員執行交通管制疏導，並加強檢查車輛有無加裝雪鍵，以維護用路人行車安全。