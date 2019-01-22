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男子負氣離家揚言尋短　警火速救援尋獲團圓

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▲台南市警一分局德高派出所員警秦信華、蔡明哲四處奔波找尋，順利在轄內一家釣蝦場內，找到該名意圖尋短男子，成功解除危機。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警一分局德高派出所員警秦信華、蔡明哲四處奔波找尋，順利在轄內一家釣蝦場內，找到該名意圖尋短男子，成功解除危機。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局德高派出所，1月21日下午4時40分許，接獲永康分局轉報緊急協尋人口，有一男子因與家人發生口角負氣離家，並致電友人揚言輕生，線上巡邏員警秦信華、蔡明哲四處奔波找尋，順利在轄內一家釣蝦場內，找到該名男子，成功解除危機。

德高派出所21日下午16時許，接獲永康分局轉報緊急協尋1名欲輕生男子，被協尋人因受家庭困擾一時想不開，經警方聯手確認該男子最後行蹤後，即通報第一分局勤務指揮中心即刻展開救援任務。

德高派出所獲報後，積極追查可能在中華東路與東門路口附近，德高所線上巡邏警力秦信華、蔡明哲立刻前往附近尋找，經一番查訪後，於下午5時25分在轄內一家釣蝦場內找到該名男子，員警馬上通知家屬前往會合，到場後看到失蹤家人平安無事，一掃臉上陰霾而露出笑容。

據了解，該男子因心情不佳突然失蹤，其兒子及友人察覺有異，隨即機警報警，所幸警方獲報後，跨分局接力聯手展開緊急協尋，不到1小時就找到身影；最後與家人相互懇談後，願意在兒子陪同下返家休息，家屬一再感謝警方積極尋找，在農曆春節前夕平安找回最愛家人，歡喜閤家團圓。

第一分局提醒，人生旅程波折或不如意，難免會發生，但生命誠可貴，遇有不順遂時，可尋求專業管道，如免付費安心專線0800-788995或生命線專線1995尋求協助，相信能進而走出陰霾，重燃生命的動力。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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關鍵字：負氣離家,尋短,救援,團圓

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