菜刀狂砍父6分鐘！死囚「點菸器橡皮筋」勒脖亡　北所：那非違禁品

記者劉昌松、陳雕文／新北報導

狠心砍父111刀致死的死刑犯陳昱安18日凌晨趁管理人員不注意，窩在棉被裡使用約2、30個橡皮圈勒脖輕生，直到早點名沒有出現，人員就近查看才發現他已經氣絕身亡。對此看守所副所長黃正勇表示，他先前都無異狀，另外收容人平常可以抽菸，推測陳昱安利用綁住點菸器的橡皮圈，慢慢蒐集，加上橡皮圈在日常生活中取得蠻簡單的，這部分會深入去了解。

▲看守所副所長黃正勇。（圖／記者陳雕文攝）



黃正勇指出，陳昱安在所裡表現及在志工輔導、牧師教誨的時候都無異狀，由於他是極刑犯也許多少心情會受影響，現場沒有發現遺書。另外，橡皮筋非違禁品，會去檢討、考量收容人的便利性（抽菸），針對事件也會深入檢討，繼續在收容所教化的部分持續生命教育，也會安排志工協助，隨時解決他們身心靈的問題。

他也提到，陳昱安從2013年死刑定讞至今，都沒有家屬探望，也沒有提起非常上訴或再審；事發到目前為止，連絡不到家人，沒有家屬出面為他處理後事。

▲陳昱安殺父110刀致死，最高院辯論後死刑定讞。（圖／東森新聞）



死囚陳昱安當兵前就有過自殺紀錄，長期失業在家，缺錢就找父母拿，只有買飲料、零食會出門，常埋怨父母偏愛弟弟，2010年9月13日深夜，因不滿遭父親趕出家門，持雙刀埋伏門口砍刺父親至少111刀致死，過程長達6分鐘，其中一把刀刃23公分還斷在父親胸腔內。

陳昱安到案後供稱看了電影後抄筆記，「刀不用大，有6吋就能殺人」，所以早已準備好菜刀、生魚片刀行兇，在2013年月30日被最高法院判處死刑定讞，也是最高法院開始死刑辯論後，首位因「最嚴重的犯罪」判死定讞；目前全國仍有41名死囚在監。

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