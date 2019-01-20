　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

影／「比基尼登山客」南投獨攀墜20米山谷　下半身無法動彈

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者李忠憲／南投報導

知名「比基尼登山客」吳姓女子Gigi日前到南投獨攀13日，原預計24日下山，19日卻因失足墜谷，下半身無法動彈，打衛星電話向友人求援。南投縣消防局20日採陸空救援，由於天候不佳，直升機只能折返，地面搜救隊則前往，最快21日上午可抵達。

▲▼ 比基尼失足 。（圖／地方中心翻攝）

比基尼登山客失足，搜救隊前往救援 。（圖／地方中心翻攝，下同）

南投縣消防局19日接獲楊姓男子報案稱，36歲吳姓女子1月11日從南投縣東埔入山獨攀，13天將走八通關-盆駒山-無雙社，預計24日從郡大林道下山。豈知，吳女19日打衛星電話給他說，她在盆駒山附近失足，跌落深達20多米的山谷，上半身受傷，下半身無法動彈，其他傷勢不明。

▲▼南投縣消防局陸空救援墜谷的比基尼登山客。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼比基尼登山客南投獨攀墜谷。（圖／翻攝臉書）

吳姓女子南投獨攀墜谷。（圖／翻攝臉書）

據了解，家住北部的吳姓女子，因為喜歡登山穿比基尼，在登山界被譽為「比基尼登山客」，臉書更有個人的粉絲專頁，專放在高山上穿著比基尼、薄紗服飾等相關照片，與網友分享。有人讚美，但也有人不以為然，評價兩極。

南投縣消防局獲報後，除派遣地面救援隊前往外，20日也申請空勤直升機協助救援，但因天候不佳，出動2次都只能折返。目前已派腳程較快的一名警消、2名山搜義消，一行3人從郡大登山口，按她登山計畫反向上山搜救，最快2天可抵達她報的位置。另外，下午再挑出腳程快的3名搜救人員，第2梯次上山搜救，其他4人則繼續等待直升機。若下午或明日天候允許，也將再申請飛上山救援。

▲▼比基尼登山客南投獨攀墜谷。（圖／翻攝臉書）

吳姓女子經常曬高山比基尼照。（圖／翻攝臉書）

▲▼南投縣消防局陸空救援墜谷的比基尼登山客。（圖／記者李忠憲翻攝）

【更多新聞】

獨／傳播妹遭酒商性侵4次最後還翻供　原因竟是一紙和解書

遭性侵不只一次　外籍女看護手機開錄音「丟進垃圾桶」揪惡狼

辣妹壽星喝太嗨砸酒瓶傷玉手　求媒體別拍「我的演藝圈毀了」

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
即／蕭敬騰高雄開唱出意外！大螢幕掉下懸半空　宣布「開放退票」
余苑綺婚宴開深V辣翻！李亞萍余祥銓「這件事」爭執　她囧：別吵
穿比基尼攻頂！正妹登山客跌落20米山谷求救　警消救援中

關鍵字：比基尼登山客,Gigi,墜谷,獨攀,南投縣消防局

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「光頭叔叔」提前送紅包　院童「想要有個家」韓國瑜心酸

入北市府工作3天「自愛離開」　韓國瑜自嘲：一路被追殺

貴婦奈奈老公欠900萬不還　還惡劣「掛失支票」害慘金主

貴婦奈奈登「加拿大華人報」　加國網友：下一步讓她上主流媒體

影／女嬰猝死托育中心遭蛋洗　彰化網友撻伐：這算什麼鄉民正義

iPhone開影音伸進雙腿下　妙齡女沒抓到！如廁全都錄

西門町合法棋牌社變職業賭場　業者建檔警員照防查

蛋洗彰化托嬰中心　直播主劉冠廷現身警所：做對的事

快訊／北市女民眾情緒激動　松高對面欲跳樓　警消順利拉下

2歲女童「嫩臉遭抓咬」　園長竟私下帶男童到家道歉

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

就讓Gail為你唱情歌～　連飆《好想你》《稻香》4首中文歌

孫安佐動漫展大聲告白「Zero Two」　一臉無奈：這樣厲不厲害

刮刮樂百萬得主現身領獎！　強運婦現場示範又刮中5000

7旬翁嚼「倒吊子」檳榔猝死！　植物專家：不適需緊急送醫

蕭敬騰開撩：有莫名的觸動　理科太太「面癱症痊癒」全程甜笑

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前...驚見後害羞逃跑

蛋洗彰化托嬰中心　直播主劉冠廷現身警所：做對的事

快訊／北市女民眾情緒激動　松高對面欲跳樓　警消順利拉下

2歲女童「嫩臉遭抓咬」　園長竟私下帶男童到家道歉

臉書被留言「小王」氣炸　撂人登門噴漆撒冥紙挨告

嘉義鹿草資回收場大火　燃燒面積250平方公尺

影／「比基尼登山客」南投獨攀墜20米山谷　下半身無法動彈

「讓他起色心才能破劫」　噁男騙3少女裸照又拐手淫、口交

擦撞車禍機車噴分隔島成火球　騎士起身問「發生什麼事」

祭拜亡母遭拒　醉女大鬧靈堂徒手敲破大門玻璃　

喝醉塞行李廂？　3煞擄人理由超瞎　警盤查救肉票

紙盤一片白！她點「4樣素菜」直逼百元　網驚：是開在沙漠？

澳網／錯失4個盤末點　費德勒陷入苦戰1:1

女生嘿咻後私密處有血尿！　小心蜜月膀胱炎找上門

日職／宋家豪20日返日備戰新球季　力拚開季一軍　

照顧悲劇報導7年增10倍！　除高齡化外還有「這些原因」

澳職／2台將進季後賽！羅嘉仁、林克謙冠軍戰才會碰頭

影／湖南科技學院撈出「2千斤魚」請師生吃　學生：像家的味道

億萬富豪強勢問鼎白宮？華郵：星巴克前董事考慮加入總統角逐戰

TTstyle原創1號店開幕　台東縣長饒慶鈴邀請鄉體驗

北京世園會倒數百日！　中國館採「如意」造型全園啟用5G

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

社會熱門新聞

快訊／2娃獨困失火家中狂哭　高..

澎湖父母留2娃看家起火　救人高..

高雄夫妻橋下住6年　拾荒被告消..

夜店傳打架　涉案辣妹：我有拍戲..

彰化路人轉頭1秒被撞飛亡　23..

小孩還在家　惡男闖廁所性侵外傭

即／中國附醫驚傳墜樓！厭世男跳..

即／新北逆子掐死母親！警破門見..

地下匯兌車手疑私吞款項　私刑影..

即／女嬰猝死　4男1600顆蛋..

「比基尼登山客」南投獨攀墜20..

23歲女嗑藥嗨4天　完事後抽搐..

人夫偷情逾300次　跑遍全台摩..

三峽人倫悲劇　兒拿電線勒死母親

更多熱門

相關新聞

優勝美地「谷底雙屍」驗屍報告出爐！

美國加州優勝美地國家公園（Yosemite National Park）2018年10月傳出一對印度裔網紅夫妻自拍墜落意外，近日檢警驗屍報告出爐，結果顯示指出夫妻體內有酒精成分，研判2人可能有喝醉引發失足，不慎墜崖造成多處創傷身亡。

阿嬤為了「撿雞蛋」　跌落20米山谷

翁背對溪谷疑想自拍　失足墜20m亡

南投消防猛男月曆　驚見阿北亂入

獨攀稍來南峰　男入夜後受困急求救

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

快訊／2娃獨困失火家中狂哭　高三生衝入救嬰

阿翰同學10年前「激似炎亞綸」！

徵假男友過年1天1萬　包吃住再加碼

直播妹叫賣「一臉痛苦」！網歪樓：漏電嗎

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世火化

200kg禿頭老外逼空姐幫擦屎！

成田機場最狂釘子戶　給2.8億也不搬

入冬最強冷氣團暴襲！全台「超有感」急凍

澎湖父母留2娃看家起火　救人高中生現身回應

高雄夫妻橋下住6年　拾荒被告消失了

台商爆偷渡全程吃肉乾！赫見豬瘟破口

秦嵐「未修圖」長這樣！陸網嘆：果然37歲

周杰倫拍昆凌「放大1倍」　網看傻

嫁女收36萬聘金　她娶媳婦被收12萬喊：賣女兒

好市多百用神罐！網悔：丟好多個

更多

最夯影音

更多

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

就讓Gail為你唱情歌～　連飆《好想你》《稻香》4首中文歌

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面