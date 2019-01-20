影／「比基尼登山客」南投獨攀墜20米山谷　下半身無法動彈

記者李忠憲／南投報導

知名「比基尼登山客」吳姓女子Gigi日前到南投獨攀13日，原預計24日下山，19日卻因失足墜谷，下半身無法動彈，打衛星電話向友人求援。南投縣消防局20日採陸空救援，由於天候不佳，直升機只能折返，地面搜救隊則前往，最快21日上午可抵達。

▲比基尼登山客失足，搜救隊前往救援 。（圖／地方中心翻攝，下同）

南投縣消防局19日接獲楊姓男子報案稱，36歲吳姓女子1月11日從南投縣東埔入山獨攀，13天將走八通關-盆駒山-無雙社，預計24日從郡大林道下山。豈知，吳女19日打衛星電話給他說，她在盆駒山附近失足，跌落深達20多米的山谷，上半身受傷，下半身無法動彈，其他傷勢不明。

▲吳姓女子南投獨攀墜谷。（圖／翻攝臉書）

據了解，家住北部的吳姓女子，因為喜歡登山穿比基尼，在登山界被譽為「比基尼登山客」，臉書更有個人的粉絲專頁，專放在高山上穿著比基尼、薄紗服飾等相關照片，與網友分享。有人讚美，但也有人不以為然，評價兩極。

南投縣消防局獲報後，除派遣地面救援隊前往外，20日也申請空勤直升機協助救援，但因天候不佳，出動2次都只能折返。目前已派腳程較快的一名警消、2名山搜義消，一行3人從郡大登山口，按她登山計畫反向上山搜救，最快2天可抵達她報的位置。另外，下午再挑出腳程快的3名搜救人員，第2梯次上山搜救，其他4人則繼續等待直升機。若下午或明日天候允許，也將再申請飛上山救援。

▲吳姓女子經常曬高山比基尼照。（圖／翻攝臉書）

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