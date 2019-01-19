水果攤30歲員工管不住小頭　防火巷野戰14歲小女友…老爸氣炸

▲新北一名男子與未成年14歲少女在防火巷內上演活春宮，被判刑1年有期徒刑。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

地方中心／新北報導

新北市一名蔡姓男子與一名14歲少女的父親及哥哥熟識，進而與少女結識，2人相談甚歡，並進一步交往。蔡男明知少女年僅14歲，卻忍不住自身慾望，2度與少女發生關係，其中一次竟還在住處附近便利商店的防火巷內上演活春宮，少女父親知悉後，一狀告上法院。法官審理後，依妨害性自主罪判蔡男1年有期徒刑，緩刑5年，並需提供120小時義務勞務及完成兩場法治教育課程。

判決書指出，在水果行上班的蔡男與少女父親及哥哥是朋友，2015年間透過臉書認識少女，進而成為男女朋友。明知道少女未成年的蔡男，卻管不住小頭，情不自禁的2度與少女發生關係，一次在其住處，另一次竟是在住家附近的防火巷內。少女父親察覺2人關係後，氣得一狀告上法院。

蔡男向法官坦承知道少女年僅14歲，並表示「我知道她的生日，因為Faccebook上有顯示，我記得她當時讀國二，發生關係時已滿14歲，但未滿16歲」。

法官審理後認為，蔡男明知對方年紀尚輕，欠缺完足的判斷性自主能力，但卻未能控制自己的慾望，與對方發生關係，雖是兩情相悅，但對方尚未滿16歲，考量他犯後坦承犯行，並已與家屬和解，最後依妨害性自主罪判蔡男1年有期徒刑，緩刑5年，並需提供120小時義務勞務及完成兩場法治教育課程。全案可上訴。

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