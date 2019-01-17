環島爆胎+手機沒電！加拿大男深夜山區牽單車　警夜巡上前搭救

▲加拿大籍遊客深夜因單車爆胎站在台東縣境的東富公路上，神情相當無助。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

一名加拿大籍遊客日前深夜因單車爆胎站在台東縣境的東富公路旁，神情看起來相當無助，所幸被成功分局巡邏員警經過發現趨前關切，而替該名外籍男子解決了可能露宿街頭的窘境，加籍男子緊握著員警雙手頻頻道謝！

成功警察分局泰源派出所警員陳清志日前擔服夜間巡邏勤務，在台23線東富公路18公里處時發現一名外籍男子，牽著單車佇立路旁，神情看起來相當無助及不安，且男子週遭一片漆黑，沒有路燈也沒有住家，警方直覺該男子需要協助，遂上前關心。

▲原本計畫騎乘自行車前往玉里預訂的民宿，不料行經台23線18公里處時，自行車突然爆胎。



該名加拿大籍男子RAPHAEL預訂了花蓮縣玉里鎮的民宿，原本計畫騎乘自行車前往，不料行經台23線18公里處時，自行車車輪突然爆胎。該男本想打電話求救，手機卻又剛好沒電，只好獨自一人牽著自行車，一步步朝目的地緩緩前進。



熱心員警陳清日得知窘境後，隨即將其人、車載返派出所，並致電男子預訂的民宿，與民宿老闆商量可行的協助方式，最後獲得民宿老闆同意，由老闆親自前來將男子載返民宿入住。男子遇到熱心的員警協助，在離別前緊握著員警的雙手，用不流利的中文表示感謝。