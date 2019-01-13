高中學妹指控拿跳蛋猥褻性侵　鹹濕對話讓男大生不起訴

▲郭姓男大生遭高二學妹指控性侵與猥褻，但因與少女的鹹濕對話，讓他獲得不起訴處分。（圖為示意圖，與新聞內容無關／翻攝pakutaso網站）

記者陳凱力／新竹報導

23歲的郭姓大學生去年遭高2學妹指控，以要脅公開2人情色對話要求與他出遊，沒想到出遊後，竟2度遭學長在車上猥褻，甚至拿跳蛋猥褻、性侵她，高2女返校後向老師說出遭遇，才由性平會調查，認定性侵屬實，轉由新竹檢警偵辦。不過，檢方認為高中女證詞頗多疑點，且2人對話互傳鹹濕私密視訊，不像一般朋友交往，因此認定被告罪證不足，予以不起訴。

郭姓男大生與16歲的高二少女是學長學妹關係，2人經常在網路大聊情色話題，對話頗煽情。不過，少女卻指控，2017年11月郭男以公開2人鹹濕對話為由要脅她，要她共同出遊，少女只好答應。當日，由郭男開車到校門口接走少女，用餐途中，郭男卻伸出鹹豬手強摸少女胸部，並命令她「禮尚往來」摸他的下體，餐後，他便將少女載到新豐一處空地，強行性侵得逞。

為了蒐集事證，第二次少女主動出擊約郭男外出，同第一次出遊一樣，由郭男開車到校門接她，途中郭男又對她動手動腳，但郭男竟拿出跳蛋碰觸她的下體，對她上下其手，之後，郭男再載她到新豐一間廟旁，對她猥褻得逞。

由於少女跟學校反應，通報性平會處理，性平會認定郭男已達性侵害程度屬實，因此報請檢警查辦。郭男坦承，與16歲學妹確有發生性關係，但絕沒有違反她的意願。他強調，當時2人已交往，放學後郭男載她去吃飯，飯後2人出遊，就去明新科大附近的空地坐在車內聊天，過程有親密及煽情的言談，也坦承有用手摸少女的胸及下體，但她沒有拒絕。

第二次從校門接走少女後，途中到新豐某處空地，聊天時有要求少女幫郭男口交，因為少女拒絕，所以郭男才一邊自慰，一邊將跳蛋放到少女下體，少女並沒有拒絕，兩人結束後就載她回家。

檢警調查，少女確有與郭男有煽情對話，郭男也有傳，「你要這樣我就把你約炮的事跟大家講」，要求一同出遊；而兩人到草地時，少女也向郭男開玩笑說，「這裡好像很適合在車上發生性關係」，郭即被挑逗要脫其褲子並不斷求歡，要求坐到他身上，但少女卻坐回副駕駛座，郭男只好「自己來」，又一邊玩弄少女下體，直到「洩洪」才停手。

但檢方認為，少女說不想與郭男發生親密行為，為何不在郭男還在餐廳對她摸胸時就立即離開，還繼續和郭男吃完飯，再前往下一個地點，而少女為何又以開玩笑口吻說適合車震的話語，因此，認定少女證詞有疑慮。

只是，少女卻證稱，第二次碰面是她主動約的，為了要對郭男蒐證，想要知道他的車號或其他資料，才剛上車時，郭男就用跳蛋放入她的內褲裡面，她有拒絕但郭男仍堅持。少女表示，「當時我還以玩手機遊戲迴避他」，後來得到所要的資訊後，便要求郭男將她載回湖口火車站。

檢方發現，兩人過去的對話訊息，少女曾傳，「那我答應你，我們今天視訊嘛」、「在傳了，看你」等語，郭男也回傳，「看不出來有沒有高潮，影片最多可以拍多長」，少女回，「不知道，今天沒什麼感覺，昨天才用過」，郭男回，「等你好了再說吧，五張奶，不同姿勢」，少女回，「那我現在拍」，似少女有傳送私密照片、影片給郭男，顯見兩人互動不像一般朋友。

檢方綜合相關證據，認定少女證詞有可疑之處，基於罪疑利於被告原則，無法認定被告郭男有妨害性自主的犯行，且無其他積極證據佐證，因此予以不起訴處分。

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