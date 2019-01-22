拖板車載坦克車闖紅燈警察要開單　網驚：趕著去打仗嗎？

▲陸軍第十軍團演習結束，委託拖板車業者載送坦克車回基地，在彰化市金馬路闖紅燈被拍下。（圖／翻攝自Line／彰化踢爆網）

記者唐詠絮／彰化報導

台中陸軍十軍團586旅4輛重達53公噸的M60A3重型坦克車，日前屏東結束實戰演訓，22日清晨4時許，由民間4輛大型拖板車載運欲返回台中駐地，行經彰化市區時闖紅燈被路口測速器拍下，彰化警方將對拖板車業者，依違反道路交通管理處罰條例第53條闖紅燈的違規行為開罰。

這段影片可以清楚的看到，路口號誌都紅燈了，車輛都停下車，但這4輛載著戰車的大型拖板車前仆後繼，從彰化市金馬路呼嘯而過，把一般道路當成高速公路在開，完全無視是否有紅綠燈號誌，全數被路口處的測速照相桿拍照。

這段影片被po上臉書《彰化踢爆網》，原po指出，「載戰車那麼重還闖紅燈，這樣會不會太危險，不是在演習，只是運裝備而已」，網友紛紛留言說「如果車禍撞死人，不就被撞死的活該」、「原來載軍用武器的大卡車可以闖紅燈」、「這是趕著打仗嗎？萬一撞到人怎辦？」。

陸軍十軍團中校新聞官林伯勳對此表示，是在屏東恆春實施「聯勇演習」結束後，委由民間拖板車業者載運M60A3坦克車，返回台中市十軍團基地，對於拖板車業者載運坦克闖紅燈，將針對業者記點並要求改進。

彰化縣警局交通隊則指出，由於這次違規屬於拖板車闖紅燈，將依違反道路交通管理處罰條例第53條，開出4張罰鍰為1800元到5400以下的罰單，更要呼籲用路人要遵守道路交通規則，以保障行車安全。

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