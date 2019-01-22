撞倒機車稱「沒感覺」　行車紀錄器還原真相

▲行車紀錄器拍下黑色休旅車擦撞機車剎那。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

一輛黑色休旅車日前行經屏東縣鹽埔鄉新圍國小前時，未打方燈不慎擦撞一名機車，造成騎士摔倒滑行受傷，差點撞上路旁電線桿，駕駛肇事後逃逸，民眾熱心提供行車紀錄器，警方循線通知駕駛到案說明，駕駛否認肇逃且撞到人，警方訊後依肇事逃逸等罪嫌送辦。

▲機車被撞到。

警方說，根據民眾提供行車紀錄器，駕駛休旅車的駕駛，在未打方向燈的情況下，無預警切向右邊變換車道，不慎撞擊一名機車騎士，致其騎士連人帶車摔倒並滑行5公尺遠，機車騎士全身多處擦傷、手腳部位更是血流如注，但汽車駕駛未下車查看，直接駛離現場。所幸該名騎士有戴安全帽，且未撞擊前方電線桿，否則後果不堪設想。

據被害人鍾姓騎士說，當時該部汽車突然變換車道，導致他閃避不及而摔傷，還好熱心民眾提供行車紀錄器，畫面錄下完整車禍經過，以及該部汽車車牌和逃逸過程。

轄區的新圍所警員林鎮河查詢該部車車籍資料，通知車主到案說明，對於行車影像，車主坦承車禍當晚是他駕車，惟其辯稱對於自己與機車發生車禍毫不知情，表示自己對撞到人之事「沒有感覺」，否認肇事逃逸，但影像畫面確鑿，訊後依肇事逃逸、過失傷害罪函送屏東地檢署偵辦。

警方提醒用路人，「肇事逃逸」最重可判處7年以下有期徒刑，甚至比過失致死的刑度更重。目前國內車輛已多設有行車紀錄器，政府及民間路口監視鏡頭也日益完備，可謂是邁入天羅地網時代，萬一發生交通事故，切勿肇事逃逸。