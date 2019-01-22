機車騎士逆向行駛內側道　與自小客車擦撞身亡

▲台一線屏東縣麟洛鄉中山路段昨21日晚發生機車與自小客車擦撞交通事件，造成機車騎士死亡。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台一線屏東縣麟洛鄉中山路段昨21日晚發生機車與自小客車擦撞交通事件，吳姓機車女騎士受傷倒地，機車碎片散落一地，送醫急救，今22日凌晨宣告不治。警方說，周姓自小客車駕駛酒測為零，周女抽血檢驗，結果還未出爐，相關肇事原因，仍待調查釐清。

▲麟洛鄉中山路昨天機車自小客車交通事故▼救護人員現場救護。



屏東警分局說，台一線麟洛鄉中山路66號前，昨晚21時49分許發生一件交通事故；吳女（45歲）騎乘機車沿中山路西往東直行（即屏東市往內埔方向行駛），逆向行駛內快車道，與周男（22歲)駕駛自小客車（即內埔鄉往屏東市方向行駛，順向內快車道，在該地點發生對撞事故。

轄區的屏東警分局麟洛分駐所員警獲報，由長治交通小隊員警到場測繪處理，另周男現場實施酒測值為零，由於當下撞擊力強大，導致吳女受到重傷，送往國仁醫院轉往高雄急救，今天凌晨不治。周的酒測值為零，至於吳女酒測值，醫院已抽血尚在檢驗分析中。

警方呼籲用路人，行車務必遵守交通規則，勿酒後駕車，以維護自身及其他用路人行車安全。