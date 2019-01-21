「好心」送路旁傷者就醫死亡 　竟是攪拌安毒原料灼傷

▲曾姓男子疑與潘姓男子製造安毒，攪拌藥劑造成史重灼傷，送醫不治，警方因此破獲安毒製造工廠。

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣龔姓男子開車載疑煉毒受到灼傷的曾姓男子就醫，枋寮警方剛好在醫院受理傷害案，警方詢問曾在那裡受傷，龔回說在路邊發現「好心」載來醫院，曾急救不治，警方發現死者嚴重灼傷，疑化學藥劑引起，追問龔，龔供出受另一潘姓男子委託將死者就醫，警方循線找到潘，發現死者和潘煉毒時攪拌化學藥劑造成灼傷，目前正依毒品危害防制條例方向偵辦，龔的關係還在釐清中。

枋寮警分局局東海所員警20日在枋寮醫院處理一起傷害案，抵達時見龔姓男子駕自小客車載送38歲曾姓男子就醫，警方詢問在那裡受傷，龔說在台17線發現曾男倒臥路旁「好心」協助送醫治療，員警依規定記錄相關人車資料後請龔男協助調查。

▲疑似安毒煉毒空屋▼起出毒品原料

曾男經救治無效，警方發現他身上受到嚴重燒灼傷，研判係化學藥劑造成，案情不單純，將龔男帶返所調查；今21日上午10，龔男始供出實情，並帶同員警前往案發現場及潘姓委託人住處。警方見潘男身上背部也有嚴重之燒灼傷，坦承昨晚22時許，與死者在一空屋內使用化學藥品欲製造毒品，在攪拌化學藥劑時產生爆炸致曾男及今他背部均受到燒灼傷，並請龔男協助將曾男送醫就治。

警方說，潘男帶同警方到佳冬鄉一處空屋，發現該處留有大量化學藥劑、爆炸跡象及血跡，查獲感冒藥碇1麻袋、麻黃素3大桶及半成品等相關證物。而潘嫌因背部嚴重燒傷，目前送往高雄就醫，並由員警戒護中，並報請檢察官指揮擴大偵辦。